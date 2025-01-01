الأربعاء 01 يناير 2025
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كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع.. عودة كهربا لقائمة الأحمر أمام بطل الجزائر.. واستبعاد عمر كمال

الاهلي،فيتو
الاهلي،فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبل بدوري أبطال أفريقيا.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره  شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين يوم الجمعة الموافق 3 من شهر يناير المقبل في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وتسافر بعثة فريق الأهلي إلى الجزائر، اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصة استعدادًا لخوض مواجهة الفريق المرتقبة التي تجمعه أمام نظيره شباب بلوزداد ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويترأس بعثة الأهلي في الجزائر طارق قنديل عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء.

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد 

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفي شوبير- حمزة علاء.
خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله – أشرف داري – كريم الدبيس – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق.


خط الوسط:عمرو السولية – حسين الشحات  – إمام عاشور – مروان عطية –  أحمد نبيل كوكا – مصطفى أبوالخير- كريم وليد- عمر الساعي – محمد مجدي أفشة- بيرسي تاو.


خط الهجوم: وسام أبوعلي – محمود كهربا – سمير محمد.

 

وجاءت قائمة المستبعدين من قائمة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري كالتالي:

عمر كمال عبد الواحد- مصطفى مخلوف- يوسف أيمن- رضا سليم- علي معلول- كريم فؤاد- طاهر محمد طاهر- محمد هاني- محمد عبدالله.

سبب غياب عمر كمال عن قائمة الأهلي 

وجاء استبعاد عمر كمال عبد الواحد من قائمة الأهلي بسبب شعوره بألم في الركبة بعد مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة.

ولم يخض عمر كمال عبد الواحد  تدريبات مع الأهلي خلال اليومين الماضيين  وبالتالي قرر الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، استبعاده من تلك المواجهة.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام شباب بلوزداد 

 

ويشهد تشكيل الأهلي المتوقع تواجد المغربي أشرف داري في خط الدفاع بشكل أساسي.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الأهلي من: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - أشرف داري - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل "كوكا" أو محمد مجدي "أفشة" - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - رضا سليم.

 

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