الأهلي يطير اليوم إلى الجزائر استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد

تسافر بعثة فريق الأهلي إلى الجزائر، اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصه استعدادًا لخوض مواجهة الفريق المرتقبة التي تجمعه أمام نظيره شباب بلوزداد ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على حساب نظيره شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويترأس بعثة الأهلي في الجزائر طارق قنديل عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، بعد قرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

قائمة الأهلي امام شباب بلوزداد

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفي شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله – أشرف داري – كريم الدبيس – خالد عبدالفتاح – أكرم توفيق.



خط الوسط:عمرو السولية – حسين الشحات – إمام عاشور – مروان عطية – أحمد نبيل كوكا – مصطفى أبوالخير- كريم وليد- عمر الساعي – محمد مجدي أفشة- بيرسي تاو.



خط الهجوم: وسام أبوعلي – محمود كهربا – سمير محمد.



ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري في مساء بعد غد الجمعة الموافق الثالث من يناير الجاري.

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