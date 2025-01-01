الدفاع المدني بغزة: 1542 خيمة للنازحين في القطاع غمرتها مياه الأمطار خلال يومين

قال الدفاع المدني بغزة: إن 1542 خيمة تؤوي نازحين في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء بمناطق قطاع غزة تعرضت إلى الغمر بمياه الأمطار، التي شهدتها الأجواء الفلسطينية خلال اليومين الماضيين.

وأوضح المكتب الإعلامي التابع للمديرية العامة للدفاع المدني في بيان اليوم الأربعاء أن فرق الإنقاذ رصدت مئات الخيام التي غمرتها مياه الأمطار بمستوى منسوب يزيد عن 30سم، وإصابة كثير من النازحين بحالات ارتعاش بسبب البرد وتلف أمتعتهم وأفرشتهم.

وأضاف البيان أن طواقم الدفاع المدني رصدت في محافظة غزة 242 خيمة غمرتها مياه الأمطار في كل من المخيمات المقامة على أرض ملعب اليرموك ومتنزه بلدية غزة، و185 خيمة مقامة على أرض مجمع السرايا، و70 خيمة مقامة على أرض موقف الشجاعية.

كما رصدت في محافظة رفح 170 خيمة غمرت بالمياه مقامة على شارع البحر وفي محيط منطقة استراحة «فش فرش»، وفي خان يونس في منطقة جامعة الأقصى ومحيط سجن أصداء وبركة حي الأمل تضررت أكثر من 665 خيمة وغمرت بالمياه، وفي محافظة الوسطى تركزت الخيام التي غمرتها المياه في منطقة غرب دير البلح بالبصة ومحيط البركة ومنطقة وادي السلقا حيث بلغت 210 خيمة.

وأضاف المكتب الإعلامي للدفاع المدني أن هذه الخيام تعرضت لتسرب مياه الأمطار بمنسوب يزيد عن 30 سم، في حين أن مئات الخيام الأخرى تسربت إليها مياه الأمطار دون هذا المنسوب، ولم يتمكن النازحون فيها من استخدامها حتى ينتهي المنخفض الجوي.

تفاقم معاناة النازحين

وتتفاقم معاناة النازحين الفلسطينيين، مع دخول المنخفض الجوي إلى قطاع غزة، ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار الغزيرة خلال ساعات الليل، وغمرت المياه مئات الخيام وجرف مياه البحر للعديد منها.

يأتي هذا في ظل نقص شديد في الأغطية والملابس ووسائل التدفئة التي باتت معدومة، فضلا عن تواجد النازحين في خيام لا تقيهم من البرد والمياه.

وأعلن الدفاع المدني في غزة أمس الثلاثاء تلقيه المئات من نداءات الاستغاثة من نازحين في أماكن منخفضة غمرتها مياه الأمطار، وتم نقل بعضهم إلى أماكن غير صالحة للإيواء في ظل البرد القارس.

وناشد الدفاع المدني بقطاع غزة أصحاب الضمائر الحية التداعي لإنقاذ هذه العائلات، ومساعدتها في الانتقال إلى أماكن إيواء مناسبة تقيهم من مياه الأمطار، خاصة النازحين في مخيمات وسط مدينة غزة ومواصي خان يونس ورفح وغربي دير البلح.

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