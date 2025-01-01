الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن حالة الطقس

ميناء العريش البحري
ميناء العريش البحري

أعلنت إدارة ميناء العريش البحري اليوم الأربعاء، إعادة فتح ميناء العريش بعد تحسن الأحوال الجوية وهدوء الرياح، حيث تم السماح بدخول وخروج السفن داخل الميناء.

اعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن حالة الطقس

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس بارد  على شمال البلاد والسواحل الشمالية وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة  ليلًا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقسنهارا، حيث يسود طقس بارد  على شمال البلاد والوجه البحرى، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد

 

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط  خفيف إلى معتدل ويصل ارتفاع الامواج من 1:1.5 متر.

 

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس اليوم أن حالة البحر الأحمر  تكون  معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5: 2 متر.

محافظ جنوب سيناء يستقبل السفينة آرويا وعلى متنها 2447 راكبا متعدد الجنسيات و1515 بحار

وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان سير العمل بمنطقة الزيتونة بمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم


كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الاربعاء ميناء العريش البحري ميناء العريش
ads

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في واقعة القبض على نجل القرضاوي، حجزه هيطول والإخوان تلعب بالجنسية التركية

بعد إعلان زواجه رسميا، كيف بدأت قصة حب مصطفي شعبان و هدى الناظر

هتزيد مرتين في يناير 2025، اليوم تطبيق أول زيادة لأسعار جبنة دومتي

اليوم، بدء تلقي طلبات الموظفين الراغبين في الخروج على المعاش المبكر

من الإعلانات لمديرة أعمال نجم سوبر ستار، ما لا تعرفه عن هدى الناظر زوجة مصطفى شعبان

بالدليل، خبير يكشف سر الرقم القياسي للزلازل الإثيوبية ويحذر من دمار وشيك بسبب السد

عين في الجنة وعين في النار، ماذا قال رضا سليم بشأن رحيله عن الأهلي (فيديو)

استقرار باستثناء هذه المناطق، الأرصاد تزف بشرى عن طقس أول أيام العام الجديد 2025

منوعات

المزيد

تراشق بالبيض والطحين، طريقة غريبة لاحتفالات الإسبان بآخر أيام العام (صور)

خبيرة أبراج تكشف مصير كهربا وشيكابالا وحظوظ الأهلي والزمالك في 2025 ومفاجأة عن الخطيب

خبيرة أبراج عن 2025: محاولة اغتيالات رؤساء واضطرابات ببلدان عربية وهذا ما يحدث في مصر

من شارع المعز لعروض الأهرامات، كيف احتفل المصريون في القاهرة والجيزة برأس السنة 2025 (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الثلاثاء 31-12-2024

مطالبات للحكومة بتوضيح حقيقة فرض رسوم على الموبايلات المستوردة وغلق الملايين منها

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في الأسواق

كم سجل سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 31-12-2024؟

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح العاشر.. عظماء الأسيست في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 1 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 1 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 1 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية