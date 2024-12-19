خبير تحكيمي يكشف صحة هدف زلاكة أمام الزمالك

أكد توفيق السيد، الخبير التحكيمي، أن هدف محمود زلاكة، لاعب سيراميكا كليوباترا، في الزمالك، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في الدوري المصري تسلل واضح.

وقال توفيق السيد، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "هدف زلاكة لاعب سيراميكا في الزمالك تسلل صحيح، ووقت احتساب الخطأ غير مبالغ فيه، لأن زاوية التصوير غير واضحة".

وتابع: "اللعبة دقيقة وأخدت وقت من غرفة الفار، والحكم المساعد كان في تمركز صحيح".

وأكمل: "لعبة زلاكة مع حسام عبد المجيد، لا تستوجب ركلة الجزاء، ومطالبة الزمالك بركلة جزاء بسبب لمسة يد غير صحيحة، وأمين عمر حكم كبير وأدار المباراة بشكل جيد وأمنحه 8.5 في المباراة".

التعادل الإيجابي بين الزمالك وسيراميكا

وانتهت مباراة الزمالك ضد سيراميكا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

سجل إسلام عيسى هدف سيراميكا في الدقيقة 13، وتعادل محمد عادل لاعب سيراميكا للزمالك في الدقيقة 20 بهدف بالخطأ في مرماه.

وألغى أمين عمر حكم المباراة هدفين لفريق سيراميكا سجلهما زلاكة وحسين السيد، في الشوط الأول بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو (فار).

تشكيل الزمالك ضد سيراميكا

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى زيزو.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وزياد كمال وناصر ماهر وعمر فرج وناصر منسي.

تشكيل سيراميكا أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - أحمد قندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ترتيب الزمالك وسيراميكا في جدول الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط خلف فريق المصري البورسعيدي المتصدر بـ 11 نقطة، بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

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