ناصر منسي يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري المصري، انفرد ناصر منسي مهاجم الزمالك بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعدما قاد فريقه للفوز علي الاتحاد السكندري بافتتاح الجولة السابعة.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ناصر منسي الزمالك 5 أهداف

محمد علي بن حمودة غزل المحلة 4 أهداف

محمود عبد الحفيظ زلاكا سيراميكا كليوباترا 3 أهداف

صديق أويجولا بيراميدز 3 أهداف

جودوين أوكوارا طلائع الجيش 3 أهداف

على فوزي إنبي 3 أهداف

محمود صابر عبد المحسن سموحة هدفان

احمد عاطف بيراميدز هدفان

بدر موسى بتروجيت هدفان

مروان حمدي الإسماعيلي هدفان

عبد الرحمن البانوبي زد اف سي هدفان

عمرو ناصر فاركو هدفان

محمود جهاد فاركو هدفان

طاهر محمد طاهر الأهلي هدفان

وسام أبو علي الأهلي هدفان

محمد هلال البنك الأهلي هدفان

وتستكمل اليوم الاثنين مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهات قوية وهي: إنبي ضد الأهلي، وزد ضد بتروجت، والجونة ضد بيراميدز، وفاركو ضد سموحة.

فيما يلتقي غدا المصري البورسعيدي مع سيراميكا كليوباترا، وتختتم الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري يوم الأربعاء بمواجهتي مودرن سبورت ضد الاسماعيلي، وغزل المحلة ضد البنك الأهلي.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1 الزمالك 14 نقطة

2 الأهلي 11 نقطة

3 بيراميدز 11 نقطة

4 سيراميكا كليوباترا 11 نقطة

5 المصري البورسعيدي 11 نقطة

6 زد إف سي 9 نقاط

7 الاتحاد السكندري 9 نقاط

8 بتروجيت 8 نقاط

9 غزل المحلة 8 نقاط

10 طلائع الجيش 8 نقاط

11 فاركو 7 نقاط

12 الإسماعيلي 6 نقاط

13 الجونة 6 نقاط

14 حرس الحدود 6 نقاط

15 سموحة 5 نقاط

16 إنبي 5 نقاط

17 البنك الأهلي 5 نقاط

18 مودرن سبورت 4 نقاط

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