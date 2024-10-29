الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

مليون مشاهدة، رضا البحراوي يتصدر تريند اليوتيوب بـ الفولت العالي

رضا البحراوي
رضا البحراوي

 نجح المطرب الشعبي، رضا البحراوي، في تصدر تريند اليوتيوب بأغنية “الفولت العالي”، الذى طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”.

وصلت الأغنية لـ مليون مشاهدة، بعد أيام قليلة من طرحها وتصدر التريند الرابع على موقع “الويوتيوب"

يذكر أن آخر أعمال المطرب الشعبي، رضا البحراوي، كانت "لو جاي في سيط“ خلال الفترة الماضية، من كلمات حسام موكا ألحان وليد سمارة توزيع أشرف البرنس.

 

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "أنا وحش جيلي ومين قدي من صغري معروف ومعلم، نجاحي  تعبك ومضايقك أصل أنت من الركنة مصدي، هات آخرك ياض، يا بني كله على الله".

 

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