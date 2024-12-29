إصابة العشرات بمشاكل تنفسية جراء تعرضهم لمادة مجهولة في ألمانيا

أصيب العشرات من الزبائن في سوبر ماركت شرقي ألمانيا بمشاكل تنفسية نتيجة تعرضهم لمادة غير معروفة أمس السبت.

إصابة العشرات من زبائن سوبر ماركت بمشاكل تنفسية جراء تعرضهم لمادة مجهولة



وقالت الشرطة إن 41 شخصا في مدينة فالهايم في ولاية ساكسونيا، تأثروا بالحادث، وتم نقل 15 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات.

وتم إغلاق المتجر في أعقاب الحادث.

وبدأت دائرة التحقيقات الجنائية في مدينة شيمنيتز بالولاية التحقيق في الحادث.

ألماني يسمم 21 زميلا له بسندويشات فتاكة

جدير بالذكر أنه قبل وقت سابق فتحت الشرطة الألمانية تحقيقا في 21 حالة تسمم أدت إلى وفاة داخل شركة منذ عام 2000، بعد ضبط موظف فيها، أضاف مسحوقا ساما في وجبة طعام أحد زملائه.

وألقت الشرطة القبض على الموظف البالغ 56 عاما من العمر، بتهمة محاولة قتل زميله في شركة ARI Armaturen الخاصة بإنتاج المعدات والأنابيب في مدينة أشلوس هولته أشتوكنبروك.

أكدت الفحوصات أن المسحوق الذي أضافه الموظف في سندويش زميله هو أسيتات الرصاص السام، لكن هذا الزميل لحسن الحظ لاحظ وجود المادة في الطعام وأبلغ إدارة الشركة بذلك، والتي بدورها لجأت إلى الشرطة.

وتمكن المحققون من الوصول إلى المتهم بفضل شريط فيديو من إحدى كاميرات المراقبة في الشركة سجّل لحظة دسه السم في السندويش.

كما عثر عناصر الأمن على مواد سامة أخرى في شقة المتهم، حيث كان يعمل على إنتاج سموم مختلفة.

ووسعت الشرطة نطاق التحقيق، حيث تبين أن 21 موظفا في الشركة منذ عام 2000 لقوا مصرعهم قبل بلوغهم عمر التقاعد ولا يزال ثلاثة آخرون في وضع حرج بسبب أمراض ومشاكل صحية قد تكون ناجمة عن التسمم بتلك المواد.

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