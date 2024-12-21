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خارج الحدود

مستشار ألمانيا عن حادث دهس سوق عيد الميلاد: سيظل محفورًا في ذاكرتنا

شولتس، فيتو
شولتس، فيتو

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، إن حادث الدهس بسوق عيد الميلاد سيظل "محفورا في ذاكرتنا" لوقت طويل.

وأضاف المستشار الألماني: "لدينا 5 قتلى وأكثر من 80 جريحا في حادث الدهس بسوق عيد الميلاد.. ونبحث في خلفية مرتكب الحادث ونوفر كافة الموارد للقيام بذلك".

ألمانيا تعلن هوية منفذ حادث الدهس الدموي في ماجديبورج

وأعلنت السلطات الألمانية، مساء أمس الجمعة، أن الموقوف في حادث دهس بمدينة ماجديبورج سعودي الجنسية.

واستبعد مسئول ألماني وجود تهديدات بعد الحادث، قائلًا: «لا أرى تهديدًا قائمًا»، مضيفًا أن اثنين قتلا في هجوم سوق عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج.

هجوم سوق عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج

وأشار المسئول إلى أنه ليس من المستبعد حدوث وفيات أخرى بسبب الإصابات الخطيرة جراء حادث الدهس.

وأعلن حاكم ولاية ساكسونيا-أنهالت الألمانية راينر هاسيلوف أن رجلا سعوديا أوقف بعد «هجوم» بسيارة، دهس حشدًا في سوق لعيد الميلاد في مدينة ماجديبورج الواقعة في شمال البلاد.

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المستشار الألماني شولتس أولاف شولتس ماجديبورج السلطات الالمانية هجوم سوق عيد الميلاد مدينة ماجديبورج

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