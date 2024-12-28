الحماية المدنية تسيطر على حريق سيارة نصف نقل بالشرقية (صور)

شهد مركز أبوكبيرمحافظة الشرقية، اليوم السبت، اندلاع النيران فى سيارة نصف نقل، محملة بمواد قابلة للاشتعال ومعدات أمام قرية الشهداء طريق خط البحر وتوجهت إلى موقع الحادث سيارات الإطفاء وقوة من الحماية المدنية، وتم إخماد الحريق، دون وقوع إصابات بشرية، كما تمكنت إدارة مرور أبوكبير من إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور على جانبي الطريق.

"كتل لهب وبتتحرك مولعه"..تفاصيل حريق سيارة نصف نقل بالشرقية

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا باندلاع النيران فى سيارة نصف نقل محملة بمواد قابلة للاشتعال ومعدات واحتراق السيارة ومحتوياتها بالكامل وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء، وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة وتم السيطرة علي الحريق تماما.

الحماية المدنية تسيطرعلى حادث حريق سيارة نصف نقل بالشرقية،فيتو

وتبين من التحريات الأولية أن سبب الحريق هو ماس كهربائي ما تسبب في احتراق السيارة ومحتوياتها وساعد في ذلك أن الحمولة قابلة للاشتعال ولم تقع إصابات بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة، بمركز شرطة ابوكبير، وانتدب وكيل النيابة خبير فني سيارات لإعداد تقرير بحالة السيارة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بالسيارة.

كما انتدب خبير حرائق لإعداد تقرير عن أسباب الحريق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتولت التحقيق.

تعرف على أسباب رائحة الاحتراق أثناء تشغيل محرك السيارة

يعاني بعض الأشخاص عند تشغيل السيارة من اشتمام روائح احتراق عقب تدوير المحرك مباشرة، ولهذه الظاهرة عدة أسباب البعض منها طبيعي والآخر يوحي بالقلق.

وكشف موقع "ريلايبل أوتوموتيف" عن أسباب ظاهرة اشتمام رائحة احتراق فور تدوير محرك السيارة، مع تفسير أنواع روائح الاحتراق التي قد تظهر.

رائحة احتراق مطاط

عند اشتمام رائحة احتراق مطاط بعد تشغيل محرك السيارة مباشرة، قد تنتج عن القابض المخصص لنقل عزم الدوران، أو حزام المحرك المتعرج أو تسريب المبرد لأحد أنظمة المحرك، وعند ملاحظة هذه الظاهرة ينصح بتفقد أطراف السيارة المكونة من المطاط قبل التحرك.

رائحة احتراق وقود تالف

اشتمام رائحة احتراق جازولين فور تشغيل المحرك ينبئ بعطل ما في نظام الوقود، وينتج عنه استهلاك زائد عن المطلوب للوقود، لذا يلزم اصطحاب السيارة فورا للصيانة والاطمئنان على سلامة نظام الوقود والتأكد من عدم وجود تسريبات من أي نوع.

الحماية المدنية تسيطر على حادث حريق سيارة نصف نقل بالشرقية،فيتو

رائحة احتراق زيت

من روائح الاحتراق التي قد يلاحظها سائق السيارة بعد تشغيل للمحرك مباشرة رائحة احتراق زيت المحرك، وقد تنتج هذه الرائحة عن عملية تغيير غير صحيحة للزيت، أو عدم تثبيت فلتر الزيت بشكل صحيح.

وفي سياق متصل تحتاج السيارات إلى الصيانة قبل استقبال فصل الشتاء من أجل تجنب الأعطال المفاجئة للسيارات خلال القيادة، حيث تحتاج أيضا إلى عملية تنظيف الردياتير التي تعد واحدة من أهم عمليات الصيانة الدورية لأجزاء السيارة.

الردياتير

والردياتيرعبارة عن جهاز يحتوي على حوضين، حوض علوي وآخر سفلي ويربط بينهما أنابيب من الأعلى إلى الأسفل تساعد على زيادة سطح التبادل الحراري مع الوسط الخارجي.

الطرق السريعة

ومن مسببات انسداد انابيب الردياتير الحصى المتطاير أثناء تحرك السيارة على الطرق السريعة لأنها تتراكم وتترسب بمرور الوقت داخل الردياتير، وتتسبب في ثقبه مما يستوجب لحامه على الفور، كما يتسبب في تلف غطاء الردياتير العلوي والذي يحبس الضغط داخله منعا لتسريب بخار الماء منه والتسبب في عطل بدائرة التبريد؛ كما يؤدي تراكم الرواسب داخل الردياتير إلى انسداده، ومنع دخول الهواء عبره وبالتالي يفقد 80% من الأداء.

الحماية المدنية تسيطر على حادث حريق سيارة نصف نقل بالشرقية،فيتو2

تبريد المياه في المحرك

ويعد الجزء الأهم في دائرة التبريد داخل محرك السيارة والمسؤول الأول عن عملية تبريد المياه في المحرك، وخفض درجة الحرارة القادمة من المحرك ويجب أن تتم عملية التنظيف بشكل منتظم كل 20 ألف كيلو متر، أو 6 شهور، ويعد ذلك الحل الأفضل والأنسب للحفاظ على حالة هذا الجزء المهم من السيارة في شكل جيد ويعمل بأداء قوي.

الصيانة الدورية للردياتير ضرورية لحماية المحرك

وهناك عوامل كثيرة تتسبب في أعطال داخل الردياتير من بينها «استعمال ماء غير مقطر أو سوائل تبريد غير نظامية والتي تسبب تراكم رواسب بالأنابيب المواصلة بين الحوضين العلوي والسفلي وتعد العامل الرئيسي لتبريد المياه، بعد فترة زمنية دون عمل صيانات دورية للجهاز تبدأ درجة حرارة السيارة بالارتفاع وبالتالي تحدث أعطال بالجهاز، ونتيجة لقدم السيارة واهتزازها قد تتعرض لحامات الردياتير إلى التفكك وبالتالي تتسرب المياه من داخله ويحتاج إلى إعادة اللحام المتهالك وضبط التسرب.

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