الأربعاء 01 يناير 2025
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ثقافة وفنون

ريحة التسعينات، مصطفى قمر يتألق بأغاني الزمن الجميل في حفل رأس السنة بمسرح البالون (فيديو)

مصطفي قمر، فيتو
مصطفي قمر، فيتو

انطلق قبل قليل حفل نجم التسعينات مصطفى قمر على مسرح البالون احتفالًا برأس السنة وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

حفل مصطفى على مسرح البالون

وتألق مصطفى قمر خلال حفله على مسرح البالون بعدد كبير من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها مونايا والسود عيونه وغيرهم من الأغاني الأخرى.

مصطفى قمر

 ومن ناحية أخرى، وجه النجم مصطفى قمر،  مؤخرا، خلال الجزء الثاني من السهرة الخاصة مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، رسالة إلى المطربة شيرين عبد الوهاب، قائلا: "ربنا معاكي وخليكي قوية ولا تنظري إلى الخلف"، كما وجه رسالة إلى الفنان عمرو دياب، مفادها: "بحبك جدا والنجومية الكبيرة وراها مجهود جبار"

 

في السياق ذاته،  قال مصطفى قمر، عن النجم تامر حسني: "تامر ماشي كويس جدا ومكمل وهو خليفتي في نفس طريق الغناء والتمثيل، وبيقدم نجاحات كثيرة وهو أخي الصغير، وأيضا حماقي قريب جدا مني، وأشعر بالسعادة لهما".

وعن تجربة التمثيل في حياة مصطفى قمر، قال: "أعطاني الله موهبة التمثيل بجوار الغناء، والتمثيل أضاف لي كثيرا وأنا أختلف عن باقي نجوم جيلي".

وعن فيلم "أصحاب ولا بيزنس" والذي يتضمن أغنية قمر لدعم القضية الفلسطينية، قال قمر: "في ذلك الوقت كانت الفكرة أنني أوجه رسالة أننا بجانبهم ونقف معهم وكان السيناريو لمدحت العدل رائع، وكانت رسالة إلى جيل بالكامل أن نهتم بالقضية ولا نتركها".

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حفل مصطفي علي مسرح البالون مصطفى قمر حفل مصطفي قمر
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