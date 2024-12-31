الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

رسالة تحذير شديدة اللهجة من الاحتلال لسكان لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

 جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحذيره إلى سكان جنوب لبنان. 

وبحسب ما أكده سكان جنوب لبنان فأن الاحتلال حظر انتقال المواطنين جنوبا إلى خط القرى ومحيطها.

 

رسالة تحذير  من جيش الاحتلال للبنان

 وجاء في بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي: "تذكير جديد إلى سكان لبنان أنه حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبا إلى خط القرى التالية ومحيطها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري".

وأضاف: "جيش الاحتلال لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبا حتى إشعار آخر. كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرض نفسه للخطر".

 

قرى يطالب الاحتلال بإخلائها 

وتابع: "كذلك يرجى عدم العودة إلى القرى التالية: الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، ابل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، ام توته، صليب، ارنون، بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب، مرجعيون، دبين، دبعال، دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس، مركبا، عدشيت القصير، عين ابل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع، طلوسة".

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