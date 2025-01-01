منها الدواجن والزيت والدقيق، العام الجديد يفتتح أول أيامه بارتفاع 5 سلع غذائية في الأسواق، تعرف على التفاصيل

استهل عام 2025 أول أيامه بارتفاع أسعار السلع الغذائية لبعض الأصناف والأنواع، التي شملت ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء، وسعر الدقيق المستورد، وارتفاع أسعار زجاجة الزيت، فضلًا عن إعلان شعبة المواد الغذائية رفع سعر الجبنة دومتي ونسكافيه بداية من اليوم.

أسعار الفراخ البيضاء ترتفع لسعر لم تصل له منذ شهرين

كما سجلت أسعار الفراخ البيضاء ارتفاعًا جديدًا، لتصل إلى سعر لم تصل له منذ شهرين تقريبًا في المزارع، إذ ارتفع سعر كيلو الدواجن لحدود لـ 80 جنيهًا في المزرعة أي جملة، بعد فترة تراوحت فيها الدوجن ما بين 68 و75 جنيهًا.

اسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

وارتفعت أسعار كيلو الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، ليتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 80 إلى 81 جنيهًا.

أسعار السلع الغذائية التي شهدت ارتفاعًا خلال اليوم الأول من العام الجديد

وعن أسعار السلع الغذائية الأخرى التي شهدت ارتفاعًا خلال اليوم الأول من العام الجديد؛ فهي كالأتي:

اسعار الدقيق اليوم

ارتفاع أسعار الدقيق المستورد في الأسواق

ارتفعت أسعار الدقيق المستورد في الأسواق نحو 600 جنيه في الطن، إذ بلغ سعر طن الدقيق مستخرج 24 نحو 15800 جنيه، وبلغ سعر الدقيق مستخرج 27 نحو 16 ألف جنيه للطن.

اسعار الزيت اليوم

ارتفاع أسعار زجاجة الزيت اليوم

وفقًا لآخر تحديث للبوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، سجلت أسعار الزيت ارتفاعًا تراوح ما بين 3 و5.5 جنيه في اللتر.

ارتفاع سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وارتفع سعر زيت عباد الشمس بنحو 3 جنيهات في اللتر مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 86.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 60 إلى 108 جنيهات للتر.

اسعار الزيت اليوم

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وارتفع سعر زيت عباد الشمس سلايت بنحو 5 جنيهات في اللتر مقارنة بسعره السابق، وفق البوابة الحكومية، وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 91.4 جنيه، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 53 جنيهًا إلى 111 جنيها للتر.

سعر زيت الذرة بالأسواق

بلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 104.5 جنيه، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق، وفق البوابة الحكومية، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 85 إلى 120 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

بلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 110.4 جنيه، بارتفاع 5.5 جنيه عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 80 إلى 130 جنيهًا للتر.

زيادة في سعر نسكافيه بداية من اليوم

رفع سعر نسكافيه وجبن دومتي بداية من اليوم

ووفقًا لـ حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، تبدأ اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، تطبيق الزيادة جديدة في أسعار نسكافيه لبعض الأصناف، وجبن دومتي.

جنيهان ارتفاعًا في سعر نسكافيه

وفيما يخص أسعار النسكافيه الجديدة؛ فإنه بمقارنة سعر نسكافيه بالسابقة، يتضح أن الشركة رفعت سعر الأظرف (الكيس صغير الحجم) ارتفاعًا تراوح ما بين جنيه وجنيهين.

أسعار نسكافيه الجديدة بعد الزيادة في الأسواق

وجاءت أسعار نسكافيه بعد الزيادة (سعر البيع المقترح) للمستهلك، كالتالي:

بلغ سعر نسكافيه سينت ستيك شوكولاتة 12 (24 × 18 جم) EO نحو 7 جنيهات للمستهلك. بلغ سعر نسكافيه جين ستيك كراميل 12/24 × 180 جم نحو 7 جنيهات للمستهلك. بلغ سعر نسكافيه 3 في 1 فانيليا 12 نحو 7 جنيهات للمستهلك. بلغ سعر نسكافيه بي ستيك بالحليب ( 24/12 × 200) نحو 9 جنيهات للمستهلك. بلغ سعر نسكافيه جولد (12×21جم) نحو 10 جنيهات للمستهلك. بلغ سعر نسكافيه جولد دان نحو 145 جنيهًا للمستهلك. بلغ سعر نسكافيه جولد دارك نحو 493 جنيهًا للمستهلك.

قائمة أسعار نسكافيه بعد الزيادة في يناير 2025

أسعار نسكافيه في يناير 2025

بلغ سعر نسكافيه جولد إسبرسو برطمان 6 × 100 جم نحو 324 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر نسكافيه جولد ديسيف نحو 324 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر نسكافيه جولد اورج سيمب جارايت 12 × 100 جم نحو 324 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر نسكافيه كلاسيك داون برطمان 12×47.5 جرام نحو 33 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر نسكافية كلاسيك عبوة نحو 162.5 جنيه للمستهلك.

بلغ سعر نسكافيه كلاسيك - علبة 6 × 190 جم نحو 306.6 جنيه.

بلغ سعر نسكافيه لاتيه جاهز للشرب 24 × 220 مل نحو 35 جنيهًا.

بلغ سعر نسكافيه ريو موكا 24 × 220 مل نحو 35 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر نسكافيه كابتشينو جاهز للشرب 24 × 220 مل نحو 35 جنيهًا للمستهلك.

دومتي ترسل قائمتين للأسعار الجديدة لمنتجاتها في يناير

وبحسب «المنوفي» فإن شركة الصناعات الغذائية العربية المنتجة لجبنة دومتي على غير المعتاد قررت إرسال قائمتين لأسعار منتجاتها في شهر واحد، إذ وفقًا لقرار الشركة المرسل للتجار والذي حصلت «فيتو» على نسخة منهما؛ فإن دومتي قررت رفع سعر الجبن مرتين في 1 و18 يناير 2025.

20 جنيها زيادة في أسعار جبنة دومتي في يناير الجاري

وبمقارنة أسعار جبنة دومتي الجديدة التي ستطبق في يناير الجاري بسعرها السابق؛ فإن الشركة قررت رفع سعر الجبن دومتي من جنيهين إلى 20 جنيها في بعض الأصناف وعلى حسب الوزن ( زيادة على دفعتين أول الشهر ومنتصفه).

سعر الجبنة دومتي في 1 يناير 2025

أسعار جينة دومتي بعد الزيادة في 1 يناير 2025

وجاءت أسعار جينة دومتي بعد الزيادة في 1 يناير 2025، سعر الكرتونة لمحلات التجزئة، كالأتي:

بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن كيلو نحو 830 جنيهًا في محلات التجزئة.

بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن 250 جرامًا نحو 375 جنيهًا في محلات التجزئة.

بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن 500 جرام نحو 375 جنيهًا في محلات التجزئة.

بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن 125 جرامًا نحو 390 جنيهًا في محلات التجزئة.

بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن 80 جرامًا نحو 315 جنيهًا في محلات التجزئة.

بلغ سعر جبنة دومتي جولد وزن 250 جرامًا نحو 750 جنيهًا في محلات التجزئة.

بلغ سعر جبنة دومتي جولد وزن 500 جرامًا نحو 750 جنيهًا في محلات التجزئة.

سعر الجبنة دومتي في 18 يناير 2025

أسعار جينة دومتي بعد الزيادة في 18 يناير 2025

وعن أسعار جينة دومتي بعد الزيادة في 18 يناير 2025، سعر الكرتونة لمحلات التجزئة، فجاءت كالأتي:

بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن كيلو نحو 850 جنيهًا في محلات التجزئة. بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن 250 جرامًا نحو 385 جنيهًا في محلات التجزئة. بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن 500 جرام نحو 400 جنيه في محلات التجزئة. بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن 125 جرامًا نحو 400 جنيه في محلات التجزئة. بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن 80 جرامًا نحو 320 جنيهًا في محلات التجزئة. بلغ سعر جبنة دومتي جولد وزن 250 جرامًا نحو 750 جنيهًا في محلات التجزئة. بلغ سعر جبنة دومتي جولد وزن 500 جرامًا نحو 750 جنيهًا في محلات التجزئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.