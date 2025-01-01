شاهد، "بابا نويل" يوزع الهدايا على جمهور مسرح البالون (فيديو وصور)

تفاجأ الجمهور في مسرح البالون ضمن احتفالات رأس السنة بوجود “بابا نويل” وهو يطير في الهواء من أعلى المسرح ويقوم بتوزيع الهدايا على الحضور.

مسرح البالون

وانطلق العرض المسرحي نوستالجيا 80/90 على مسرح البالون احتفالًا برأس السنة وشهد العرض إقبالًا كبيرًا.

عرض نوستالجيا 90/80 على مسرح البالون احتفالًا برأس السنة

وتضمن العرض المسرحي نوستالجيا 90/80 عددًا من التابلوهات الاستعراضية للأعمال الكلاسيكية ومنها بكيزة وزغلول والواد سيد الشغال وأرابيسك بالإضافة إلى تقديم عرض استعراضي لفيلم الراقصة والسياسي.

وتضمن العرض صورة للفنان الراحل أحمد عدوية على المسرح وبجانبها مجموعة صور أخرى لأعمال كلاسيكية، تكريمًا لمشواره الفني.

ومن المفترض أن يقدم مسرح البالون سهرة غنائية خاصة للفنان مصطفى قمر عقب انتهاء العرض المسرحي نوستالجيا 80/90.

حفل مصطفى قمر ليلة رأس السنة

وأجرى مصطفى قمر بروفات مكثفة من أجل حفلة الليلة، ومن المفترض أن يقدم عددًا كبيرًا من أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور على المسرح.

مصطفى قمر

ومن ناحية أخرى، وجه النجم مصطفى قمر، مؤخرا، خلال الجزء الثاني من السهرة الخاصة مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، رسالة إلى المطربة شيرين عبد الوهاب، قائلًا: "ربنا معاكِ وخليكِ قوية ولا تنظري إلى الخلف"، كما وجه رسالة إلى الفنان عمرو دياب، مفادها: "بحبك جدا والنجومية الكبيرة وراها مجهود جبار".

في السياق ذاته، قال مصطفى قمر، عن النجم تامر حسني: "تامر ماشي كويس جدًّا ومكمل وهو خليفتي في نفس طريق الغناء والتمثيل، وبيقدم نجاحات كثيرة وهو أخي الصغير، وأيضا حماقي قريب جدا مني، وأشعر بالسعادة لهما".

وعن تجربة التمثيل في حياة مصطفى قمر، قال: "أعطاني الله موهبة التمثيل بجوار الغناء، والتمثيل أضاف لي كثيرًا وأنا أختلف عن باقي نجوم جيلي".

وعن فيلم "أصحاب ولا بيزنس" والذي يتضمن أغنية قمر لدعم القضية الفلسطينية، قال قمر: "في ذلك الوقت كانت الفكرة أنني أوجه رسالة أننا بجانبهم ونقف معهم وكان السيناريو لمدحت العدل رائع، وكانت رسالة إلى جيل بالكامل أن نهتم بالقضية ولا نتركها".

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