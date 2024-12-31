نقيب المحامين يتفقد النادي النهري ويبحث تجديد العضويات والبطاقات العلاجية

أجرى عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، يرافقه أعضاء مجلس النقابة العامة، مساء اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لنادي المحامين النهري بالمعادي، وذلك عقب الانتهاء من اجتماع مجلس النقابة العامة، وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات، لانطلاق أعمال تجديد كارنيهات العضوية والبطاقات العلاجية للمحامين.

مديرو الإدارات بنادي المحامين بالمعادي

كما عقد النقيب العام، اجتماعًا مع مديري الإدارات بنادي المحامين النهري بالمعادي، وذلك لبحث استعدادات الإدارات لبداية العام الجديد، والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال طلبات تجديد بطاقات العضوية واشتراكات مشروع العلاج.

تجديد اشتراكات المحامين

ووجه نقيب المحامين مديري الإدارات بضرورة تيسير أعمال تجديد الاشتراكات والبطاقات العلاجية على المحامين، والعمل على تذليل كافة العقبات، ومواجهة المشكلات التي قد تطرأ أثناء العمل، والعمل على حلها سريعًا، وضرورة متابعة أعمال طباعة الكارنيهات بالفرعيات.

كما نبه نقيب المحامين بمنع التعامل النقدي، وأن يسدد المحامي كافة الرسوم من خلال الفيزا كارد، وأن مواعيد العمل المقررة بالنقابة العامة وبكافة النقابات الفرعية هي من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 مساءً، ولا يتم استلام أية طلبات بعد مواعيد العمل المقررة.

كما وجه النقيب العام، بضرورة توزيع قانون المحاماة على المتقدمين للقيد حتى يتسنى لهم معرفة مواعيد التجديد ونقل القيد من الجدول العام إلى الابتدائي قبل نهاية المدة التي أقرها قانون المحاماة.

آلية لصرف علاج المحامين

كما شدد نقيب المحامين، على ضرورة وضع آلية لصرف العلاج، وإحكام الرقابة على الخطابات الخاصة بالعلاج حتى تستطيع النقابة الارتقاء بالخدمة العلاجية.

ونوه بأن نقل إدارة العلاج والأدوية من النقابة العامة برمسيس إلى النادي النهري، هو إجراء مؤقت لحين افتتاح مبنى النقابة الجديد.

وتنطلق عمليات تجديد بطاقات العضوية ومشروع العلاج للعام الجديد 2025، غدًا الأربعاء، بنادي المحامين النهري بالمعادي وبكافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك في ظل تطبيق منظومة ميكنة الخدمات النقابية للعام الثالث؛ للتيسير على السادة المحامين.

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