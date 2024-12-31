مجلس "المحامين" يقرر رفع الحد الأقصى لمساهمة النقابة في مشروع علاج الأعضاء

عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اجتماعا برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بحضور غالبية أعضاء المجلس، اليوم الثلاثاء بنادى المحامين بالمعادي.

قرارات مجلس نقابة المحامين

واتخذ المجلس عدة قرارات خلال الاجتماع جاءت كالتالي:

أولًا:ـ زيادة مساهمة النقابة فى التحاليل والأشعات للعضو من 3000 جنيه إلى 4000 جنيه بواقع 2000 جنيه للأشعة و2000 جنية تحاليل + 3000 جنيه تحاليل وأشعة للأسرة بواقع 1500 تحاليل + 1500 أشعة.

2 ـ تحاليل وأشعة الأمراض السرطانية للعضو من 5000 إلى 10000 بواقع (5000 تحاليل + 5000 أشعة) والأسرة من 2000 إلى 3000 بواقع (1500 أشعة + 1500 تحاليل).

3 ـ العلاج الطبيعى من 1500 إلى 2000 جنيه للعضو والأسرة من 500 إلى 1000 جنيه.

4 ـ عيادات خارجية 2000 للعضو والأسرة 1000 جنيه.

5 ـ أدوية الأمراض المزمنة من 10000 إلى 12000 على أن تصرف بواقع 1000 جنيه شهريًا.

6 ـ عمليات الأمراض السرطانية من 60,000 جنية إلى 70,000 جنيه.

7 ـ عمليات قساطر القلب من 40,000 جنيه إلى 50,000 جنيه.

8 ـ عمليات القلب المفتوح من 60,000 جنيه إلى 70,000 جنيه.

9 ـ أشعة المسح الذرى 4500 جنيه عند الحاجة إليها بعيدًا عن رصيد التحاليل والأشعة.

10 ـ زراعة النخاع والكلى من 50,000 جنيه إلى 60,000 جنيه.

11 ـ زراعة الكبد 100,000 جنيه.

12ـ إلغاء مساهمة النقابة فى علاج الأسنان.

على أن يتم موافاة النقابة العامة بالمستندات الدالة على استحقاق العضو للخدمة المقدمة وسوف تحدد النقابة أماكن الكشف الخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة بالقاهرة والمحافظات

كما قرر المجلس عدم السماح لمن لهم تغطية علاجية بجهات أخرى من الاشتراك بمشروع العلاج.

زيادة المعاشات

كما قرر المجلس اعتماد الزيادة السنوية للمعاشات بواقع 5% اعتبارًا من 1/1/2025 وهى الزيادة الدورية الخامسة منذ عام 2021 وحتى عام 2025.

كما قرر المجلس فتح منافذ لتجديد الاشتراكات واستخراج الخطابات والبطاقات العلاجية فى كلً من نقابات حلوان ـ وشمال القاهرة ـ والقاهرة الجديدة ـ وشمال وجنوب الجيزة إعتبارًا من الغد الأربعاء الموافق 1/1/2025.

تحديد عضوية ومشروع علاج المحامين

هذا وسوف تبدأ إدارات النقابة العامة بإستقبال الأعضاء الراغبين فى استخراج بطاقات التجديد والبطاقات العلاجية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا بالنادى النهرى للمحامين بالمعادى وبكافة النقابات الفرعية.

كما تقرر نقل إدارة العلاج من المبنى المجاور للنقابة العامة برمسيس إلى مقر النادى النهرى بالمعادى بالدور الأرضي بالقاعة المعدة لذلك مؤقتًا لحين افتتاح مبنى النقابة العامة الجديد خلال أيام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.