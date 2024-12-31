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سياسة

تجديد بطاقات العضوية ومشروع العلاج المحامين لعام 2025.. غدًا

تجديد بطاقات العضوية
تجديد بطاقات العضوية والعلاج للمحامين، فيتو

أعلنت النقابة العامة للمحامين برئاسة  عبد الحليم علام،  عن بدء عمليات تجديد بطاقات العضوية ومشروع العلاج للعام الجديد 2025، غدًا الأربعاء، بنادي المحامين النهري بالمعادي وبكافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك في ظل تطبيق منظومة ميكنة الخدمات النقابية للعام الثالث؛ للتيسير على السادة المحامين.

تجديد عضوية واشتراك علاج المحامين 

ويفتح النادي النهري بالمعادي والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية أبوابهم في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وذلك لاستقبال  المحامين راغبي تجديد كارنيه العضوية والبطاقة العلاجية، ويستمر العمل حتى الثالثة عصرًا، على أن يتم سداد الرسوم إلكترونيا عبر الفيزا كارد.

 

ميكنة الخدمات النقابية للمحامين 

كما أعلنت النقابة العامة عن بدء تفعيل المرحلة الثانية من مشروع ميكنة الخدمات النقابية بدءًا من العام الجديد 2025 بنقابات القاهرة الكبرى.

تجديد بطاقات العضوية والعلاج من مقار فرعيات المحامين 

ويتاح بدايةً من بعد غد الأربعاء   للمحامين تجديد الاشتراكات واستخراج بطاقات العضوية والعلاج من مقار نقاباتهم الفرعية بنطاق القاهرة الكبرى وهم؛ شمال القاهرة، جنوب القاهرة، القاهرة الجديدة، حلوان، شمال الجيزة، جنوب الجيزة، شمال القليوبية، جنوب القليوبية.

ميكنة خدمات المحامين 

وكانت نقابة المحامين برئاسة  عبد الحليم علام، أطلقت المرحلة الاولي من مشروع ميكنة الخدمات النقابية، في يناير عام 2023، وشلمت النقابات الفرعية ماكينات لطبع كارنيهات المحاماة والعلاج، إضافة إلى ماكينات سداد الاشتراكات بالفيزا كارت، ضمن خطة النقابة لإطلاق المنظومة الرقمية في إصدار الكارنيهات وسداد الاشتراكات بطرق التحصيل الإلكتروني، تيسيرًا على السادة المحامين في ربوع الجمهورية.

ونال مشروع ميكنة الخدمات النقابية استحسان أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، خاصة وأن اللامركزية في العمل النقابي تفتح مجالًا لقيام المجالس الفرعية برسالتهم، وتمكنهم من أداء مهمتهم التي كلفوا بها من جمعياتهم العمومية، كما توفر القرارات الجهد والعناء الشديدين في سبيل الحصول على الخدمات النقابية.

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تجديد بطاقات العضوية والعلاج للمحامين الاشتراك في مشروع علاج المحامين المحامين
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