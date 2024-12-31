مفاجآت بقانون الأحوال الشخصية الجديد بشأن الحضانة والرؤية والطلاق (فيديو)

قال المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية: إن القانون به أكثر من 60 مادة مشتركة ما بين المسلمين والمسيحيين وتشمل المسائل غير المتعلقة بأصول العقيدة مثل الحضانة والرؤية ومسكن الزوجية وفقا لما حسمته المحكمة الدستورية العليا.

الأمور المتعلق بالزوجية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"مشروع قانون الأحوال الشخصية يشمل كل الأمور المتعلقة بالزوجية بداية من الخطبة والعدول عنها والآثار المترتبة عليها وأحكام الشبكة والهدايا الخاصة بالمخطوبين وأحكام عقد الزواج من بدايته والمحرمات في الزواج وملحق بعقد الزواج يتضمن كل ما يمكن أن يتفق عليه الطرفين حال عقد القران وهذا ليس إجباريا لتجنب اللجوء للمحاكم، والذمة المالية للزوجة مستقلة، ولم نستطع إلغاء الزواج العرفي إذا توافرت شروطه وأركانه، وتم الحد منه بأن الزواج اذا لم يوثق عند الموثق أو المأذون لا يرتب أي أثر بالنسبة للقضاء إلا في حالات الطلاق والنسب فقط.

أحكام المهر والعدة والنسب

وتابع: وضعنا كل أحكام المهر والشروط المترتبة على المهر واستحقاق المهر، وكل الأمور المتعلقة بمنقولات الزوجية ونفقة الزوجية وأحكام نفقة الزوجية وتقديرها ومتى تسقط، وأحكام الطلاق سواء يوقعه الزوج أو توقعه المحكمة، ومتى يتم فسخ عقد الزواج دون اللجوء إلى الطلاق وإنما إلى المحكمة لفسخه، ونصينا على الخلع وأحكام العدة بالكامل متى تبدأ ومتى تنتهي وأحكام النسب ومتى يثبت وكيف يثبت عند الإنكار واللجوء للوسائل العلمية مثل فحص "دي إن إيه"، وعدلنا أحكام المفقود في حالة الغياب التي تستلزم مدد طويلة جدا في حالة الحوادث والكوارث .

الحضانة والرؤية في قانون الأحوال الشخصية

ولفت: "قانون الأحوال الشخصية ينص على الحضانة بكل شروطها وأحكامها وجعلنا الحضانة للأب بعد الأم مباشرة وكان الأب في السابق غير موجود في ترتيب الحاضنات، ونصينا على مسكن الحضانة وأحكامه وكيفية استرداده والولاية التعليمية ومصروفات التعليم، ونصينا على الرؤية ونقل الحضانة عند عدم تنفيذ حكم الرؤية، والرؤية تتم بشكل محدد لا يضر بمصلحة الصغير والأب الممتنع عن الأنفاق لا يجوز له رؤية أولاده إلا بعد دفع النفقة، والأم التي تمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية يتم نقل الحضانة منها إلى الأب مباشرة وفي هذه الحالة تترك منزل الزوجية خلال فترة نقل الحضانة، نصينا على الرؤية الإلكترونية حال سفر الأب في الخارج".

وأكد: تم الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية وحاليا مع وزارة العدل وجاهزا للمناقشة.





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