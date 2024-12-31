الأربعاء 01 يناير 2025
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أخبار مصر

وزير الأوقاف يهنئ الأمة الإسلامية والإخوة المسيحيين بشهر رجب وعيد الميلاد المجيد

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، فيتو

هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رجب المبارك، راجيًا أن يكون شهرًا مليئًا بالخيرات والبركات والسلام؛ مؤكدًا أهمية هذا الشهر في نفوس المسلمين لما يحمله من دلالات روحية وإيمانية.

 

وزير الأوقاف: شهر رجب من الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال والاعتداء على الأنفس

وقد بيّن وزير الأوقاف أن شهر رجب من الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال والاعتداء على الأنفس، قال تعالى: "إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ" (التوبة: ٣٦)؛ موكدًا أهمية وقف الحروب والاعتداءات، وداعيًا إلى نشر قيم الرحمة والتسامح بين الأمم.

وأضاف الوزير إن شهر رجب يمثل فرصة عظيمة للعودة إلى الله بالتوبة والعمل الصالح، موضحًا أهمية استثمار هذه المناسبة لتعزيز القيم الدينية والإنسانية التي تدعو إلى المحبة والسلام. كما دعا المسلمين إلى استلهام الدروس والعبر من هذا الشهر المبارك في تعاملاتهم اليومية.

وفي ختام تهنئته، دعا الدكتور أسامة الأزهري الله أن يحفظ الأمة الإسلامية من كل سوء، وأن يعم السلام أرجاء العالم، مؤكدًا أن شهر رجب يعد مدخلًا مباركًا لشهر رمضان، ما يدعونا إلى الاستعداد الروحي والإيماني لاستقبال هذا الموسم العظيم.

 

وزير الأوقاف يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

هنأ الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن يكون عامًا مليئًا بالخير والبركة عليهم وعلى مصرنا الحبيبة.

ودعا وزير الأوقاف الله -عز وجل- أن يجعل العام الجديد عامًا للرخاء والاستقرار في مختلف أرجاء مصر، والعالم أجمع، وأن تتوقف فيه كافة أشكال العنف والنزاعات المسلحة، وتتحقق فيه رفاهية الإنسانية.

وتمنى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري أن يكون هذا العام فرصة لتعزيز التعاون بين الشعوب ونشر المحبة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر وقائدها وشعبها من كل مكروه وسوء.

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