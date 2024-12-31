الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة عمان والبحرين في نهائي خليجي 26 والقنوات الناقلة

خليجي 26
خليجي 26

 خليجي 26، يستعد المنتخب العماني لمواجهة نظيره منتخب البحرين يوم السبت المقبل في المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي.

 وصعد المنتخب العماني لنهائي بطولة كأس الخليج العربي بعد الفوز على نظيره منتخب السعودية بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد جابر المبارك، في نصف نهائي البطولة.

فيما تأهل المنتخب البحريني إلى نهائي كأس الخليج العربي بعد الفوز على منتخب الكويت بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد جابر الأحمد الدولي في نصف نهائي البطولة.

 

موعد مباراة عمان والبحرين في نهائي خليجي 26

وضرب البحرين موعدا مع عمان في نهائي كأس الخليج العربي يوم السبت المقبل في تمام الساعة 6 مساء.

 

القنوات الناقلة لمباراة عمان والبحرين في نهائي خليجي 26 

تنقل المباراة النهائية لخليجي 26 بين عمان والبحرين عبر القنوات التالية: 

أبو ظبي الرياضية، العراقية الرياضية، عمان الرياضية، البحرين الرياضية، دبي الرياضية، الكأس القطرية، SSC السعودية الرياضية.

ويحصل بطل خليجي 26 على مليون دولار جائزةً مالية، فيما يحصل الوصيف على 470 ألف دولار، وصاحب المركز الثالث على 140 ألف دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خليجي 26 مباراة عمان والبحرين موعد مباراة عمان والبحرين موعد مباراة عمان والبحرين في نهائي خليجي 26 عمان والبحرين في نهائي خليجي 26

مواد متعلقة

البحرين يفوز على الكويت 1-0 ويصعد لمواجهة عمان في نهائي خليجي 26 (فيديو)

الزمالك ضد المصري، 8 مواجهات قوية في الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية

الأهلي ضيفا على بلوزداد، مواجهات نارية بالجولة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا

خليجي 26، شوط أول سلبي بين البحرين والكويت

مصدر يكشف أزمة جديدة تواجه الزمالك لتفعيل بند شراء بنتايك

خليجي 26، تالايتش يعلن تشكيل البحرين أمام الكويت

عمان بـ 10 لاعبين تفوز على السعودية وتصعد لنهائي خليجي 26 (فيديو وصور)

ممدوح عباس ينهي أزمة تجديد زيزو مع الزمالك لـ 3 مواسم
ads

الأكثر قراءة

رئيس شعبة المحمول يكشف مفاجأة صادمة بشأن هواتف الخطين

ممدوح عباس ينهي أزمة تجديد زيزو مع الزمالك لـ 3 مواسم

شوارع الكوربة والمعز والمعادي كاملة العدد في ليلة رأس السنة (فيديو وصور)

مصدر يكشف أزمة جديدة تواجه الزمالك لتفعيل بند شراء بنتايك

السلطات الليبية في طرابلس تهاجم المحال لمصادرة حلويات رأس السنة وأشجار الكريسماس (صور)

البابا تواضروس يرأس صلوات رأس السنة في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

البرهان يوجه كلمة مهمة للشعب السوداني: اقترب وقت الحسم وساعة النصر (فيديو)

غدا، بدء تطبيق قرار مد الإعفاء من الرسوم لعملاء إنستاباي

منوعات

المزيد

بالرقص والموسيقى، المصريون يحتفلون برأس السنة في شوارع القاهرة (فيديو وصور)

شوارع الكوربة والمعز والمعادي كاملة العدد في ليلة رأس السنة (فيديو وصور)

أضواء ساطعة وأجواء احتفالية، ممشى أهل مصر يستقبل 2025 (صور)

سوريون وسودانيون وفلسطينيون يحتفلون برأس السنة وسط القاهرة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في الأسواق

كم سجل سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 31-12-2024؟

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الثلاثاء 31- 12- 2024

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 31/12/2024

المزيد

انفوجراف

جهود صندوق التكافل الزراعي لحماية الفلاحين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو جزاء إشاعة الفاحشة؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

أدعية وأذكار لا تفوتك مع دخول شهر رجب الأصب

تفسير حلم عصير العنب في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية