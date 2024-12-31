موعد مباراة عمان والبحرين في نهائي خليجي 26 والقنوات الناقلة

خليجي 26، يستعد المنتخب العماني لمواجهة نظيره منتخب البحرين يوم السبت المقبل في المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي.

وصعد المنتخب العماني لنهائي بطولة كأس الخليج العربي بعد الفوز على نظيره منتخب السعودية بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد جابر المبارك، في نصف نهائي البطولة.

فيما تأهل المنتخب البحريني إلى نهائي كأس الخليج العربي بعد الفوز على منتخب الكويت بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد جابر الأحمد الدولي في نصف نهائي البطولة.

موعد مباراة عمان والبحرين في نهائي خليجي 26

وضرب البحرين موعدا مع عمان في نهائي كأس الخليج العربي يوم السبت المقبل في تمام الساعة 6 مساء.

القنوات الناقلة لمباراة عمان والبحرين في نهائي خليجي 26

تنقل المباراة النهائية لخليجي 26 بين عمان والبحرين عبر القنوات التالية:

أبو ظبي الرياضية، العراقية الرياضية، عمان الرياضية، البحرين الرياضية، دبي الرياضية، الكأس القطرية، SSC السعودية الرياضية.

ويحصل بطل خليجي 26 على مليون دولار جائزةً مالية، فيما يحصل الوصيف على 470 ألف دولار، وصاحب المركز الثالث على 140 ألف دولار.

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