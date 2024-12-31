الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد الكرة يعلن تدريب ختام الرخصة التدريبية الأفريقية للمدربين المصريين

دورة الرخصة التدريبية
دورة الرخصة التدريبية A، فيتو

اتحاد الكرة، اختتم الاتحاد المصري لكرة القدم من خلال لجنة المدربين بالاتحاد، دراسات الرخصة التدريبية الأفريقية A3 والتي بدأت في شهر يوليو الماضي، واستمرت لمدة ستة أشهر.

25 مدربا شاركوا في الدورة

وقام 25 مدربا بدراسة خمسة مناهج استغرق كل منها 48 ساعة للشقين النظري والعملي، وتشكلت لجنة بالاتحاد لإجراء الاختبارات ضمت الدكتور جمال محمد علي المحاضر الرئيسي، الكابتن عبد المنعم شطة والكابتن فتحي نصير تحت إشراف الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

اختبارات لمدة 3 أيام

واختتمت الدورة بإجراء اختبارات لمدة ثلاثة أيام تضمنت اختبارا عمليا واختبار "تحليل فيديو" إلى جانب امتحان "فيديو شفوي" وعرض مشروع من المدرب واختبار نظري بكرة قدم وآخر للعلوم.

كما تم تقييم المشاريع المقدمة من المدربين عن عملهم بالأندية بين الدورة التدريبية والدورة التالية لها.

الدورة 31 في دبلومة التدريب الإفريقي

وتعد هذه الدورة رقم 31 في دبلومة التدريب الأفريقية A، وسوف تبدأ الدورة الرابعة فى نهاية شهر يناير المقبل.

يشرف على الدورات كابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين وإيهاب الجندي منسق الدورات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الكرة الاتحاد المصري لكرة القدم الرخصة التدريبية الأفريقية A3 علاء نبيل دبلومة التدريب الأفريقية A

مواد متعلقة

هاني أبو ريدة يلتقي أعضاء اللجنة الفنية في اتحاد الكرة

اتحاد الكرة يخطر أندية الدوري رسميًّا بمد فترة القيد الشتوي

علاء نبيل وإيناس مظهر وحشيش يشهدون الرخصة الأفريقية B للمدربات

محمد النني يحصل على الرخصة التدريبية "A"

ads

الأكثر قراءة

رئيس شعبة المحمول يكشف مفاجأة صادمة بشأن هواتف الخطين

ممدوح عباس ينهي أزمة تجديد زيزو مع الزمالك لـ 3 مواسم

شوارع الكوربة والمعز والمعادي كاملة العدد في ليلة رأس السنة (فيديو وصور)

مصدر يكشف أزمة جديدة تواجه الزمالك لتفعيل بند شراء بنتايك

السلطات الليبية في طرابلس تهاجم المحال لمصادرة حلويات رأس السنة وأشجار الكريسماس (صور)

البابا تواضروس يرأس صلوات رأس السنة في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

البرهان يوجه كلمة مهمة للشعب السوداني: اقترب وقت الحسم وساعة النصر (فيديو)

غدا، بدء تطبيق قرار مد الإعفاء من الرسوم لعملاء إنستاباي

منوعات

المزيد

بالرقص والموسيقى، المصريون يحتفلون برأس السنة في شوارع القاهرة (فيديو وصور)

شوارع الكوربة والمعز والمعادي كاملة العدد في ليلة رأس السنة (فيديو وصور)

أضواء ساطعة وأجواء احتفالية، ممشى أهل مصر يستقبل 2025 (صور)

سوريون وسودانيون وفلسطينيون يحتفلون برأس السنة وسط القاهرة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في الأسواق

كم سجل سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 31-12-2024؟

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الثلاثاء 31- 12- 2024

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 31/12/2024

المزيد

انفوجراف

جهود صندوق التكافل الزراعي لحماية الفلاحين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو جزاء إشاعة الفاحشة؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

أدعية وأذكار لا تفوتك مع دخول شهر رجب الأصب

تفسير حلم عصير العنب في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية