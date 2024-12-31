اتحاد الكرة يعلن تدريب ختام الرخصة التدريبية الأفريقية للمدربين المصريين

اتحاد الكرة، اختتم الاتحاد المصري لكرة القدم من خلال لجنة المدربين بالاتحاد، دراسات الرخصة التدريبية الأفريقية A3 والتي بدأت في شهر يوليو الماضي، واستمرت لمدة ستة أشهر.

25 مدربا شاركوا في الدورة

وقام 25 مدربا بدراسة خمسة مناهج استغرق كل منها 48 ساعة للشقين النظري والعملي، وتشكلت لجنة بالاتحاد لإجراء الاختبارات ضمت الدكتور جمال محمد علي المحاضر الرئيسي، الكابتن عبد المنعم شطة والكابتن فتحي نصير تحت إشراف الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

اختبارات لمدة 3 أيام

واختتمت الدورة بإجراء اختبارات لمدة ثلاثة أيام تضمنت اختبارا عمليا واختبار "تحليل فيديو" إلى جانب امتحان "فيديو شفوي" وعرض مشروع من المدرب واختبار نظري بكرة قدم وآخر للعلوم.

كما تم تقييم المشاريع المقدمة من المدربين عن عملهم بالأندية بين الدورة التدريبية والدورة التالية لها.

الدورة 31 في دبلومة التدريب الإفريقي

وتعد هذه الدورة رقم 31 في دبلومة التدريب الأفريقية A، وسوف تبدأ الدورة الرابعة فى نهاية شهر يناير المقبل.

يشرف على الدورات كابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين وإيهاب الجندي منسق الدورات.

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