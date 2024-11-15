حكايات مطربي المهرجانات مع استغلال التراث الفني.. «المهن الموسيقية» تفتح تحقيقا عاجلا.. وتغيير الألحان القديمة «أبرز الاتهامات»

يبدو أن مطربين المهرجانات، أصبحوا في مأزق، في الفترة الماضية، بسبب التهم التى تطاردهم طوال الوقت، وكانت أبرزها أزمة “سرقة الأغاني واستغلال التراث الفني”، وهو ما أدي إلى تدخل نقابة المهن الموسيقية، لإيقاف ما يحدث، وتحذير عدد كبير من مطربي المهرجانات وتغريهم ماليًا.

“استغلال التراث الفني”

وفتحت نقابة المهن الموسيقية، تحقيقا عاجلا، يشمل بعض الأسماء التى رفضت الإعلان عنها، وذلك بعد اتهامهم باستغلال التراث الفني، وتحويل الأغاني القديم إلى مهرجانات، بتغيير الألحان القديمة، إلى ألحان جديدة بأسلوب مختلف، للخروج من أزمة انتهاك الملكية الفكرية.

لكن بعد انتشار أغاني “المهرجانات”، وتحقيقها ملايين المشاهدات، قرر أصحاب هذه الأغاني، والوارثين لحقوق المطربين، من توجيه إنذار واضح لهؤلاء المطربين من خلال نقابة المهن الموسيقية، والتى استدعت بعض النجوم، لكشف حقيقة الأمر، وهو ما أدى إلى توقيع غرامة مالية، وفي حالة تكرار نفس الواقعة سيتم إيقاف المطرب.

“سرقة نجوم الصف الأول”

وتأتي المفاجأة الأكبر، هي سرقة “مطربي المهرجانات” لأغاني النجوم الكبار، أمثال “محمد حماقي، ومنير وعمرو دياب”، وتحويل أغانيهم لمهرجانات، يتم طرحها عبر قنواتهم الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”، مما أدى إلى أزمة واضحة، وأعلن الكثير منهم عن تعرضهم للسرقة، من هؤلاء المؤدين.

وكانت أشهر الوقائع، هو إتهام محمد حماقي لـ “شاكوش وعمر كمال”، بالسرقة، وذلك بسبب إحدى الأغاني التي حققت ملايين المشاهدات، وتم اكتساب مبالغ مالية كبيرة، لكن الثلاثي أعلن تسوية الأمر، وإنهاء النزاع، وعودة الأرباح إلى حماقي، بنسب محددة.

ومن ناحية آخرى، تعرض أحد مطربي المهرجانات، للسرقة في واقعة غريبة، والتى أعلن عنها “محمود بدر”، بعد واقعة تضارب الأغاني مع الفنان محمد رمضان، والذى تسبب في غلق قناته لمدة ثلاث أيام متواصلة.