هاني شنودة: حالتي النفسية سيئة بسبب وفاة عدوية وفرقة المصريين تعود بألبوم جديد في 2025 (فيديو)

قال الموسيقار الكبير هاني شنودة: "السنة دي حزين جدا بسبب وفاة أحمد عدوية، وكنت معزوم عزومات كتيرة بس اعتذرت عنها كلها؛ لأن الحالة النفسية مش كويسة".

رحيل ناي مصر الحزين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "أحمد عدوية ناي مصر الحزين بل ناي الأغنية العربية كلها الحزين، وأغنية على كوبري عباس تبين من هو عدوية".

رحلة هاني شنودة مع أحمد عدوية

وتابع: "لما عملت مع أحمد عدوية زحمة يا دنيا زحمة، وقلق في قلق ومجاريح، اتعرفت على إنسان في منتهى الجمال وقلب أبيض وبيحب الموسيقيين اللي معاه وبيساعد عيلته، وهو أول واحد يبني عمارة ويسكن كل أقاربه، وفي الأول والآخر أهي سنة راحت بحلوها ومرها وربنا يسعد كل الناس".

ألبوم جديد لفرقة المصريين

وأكد: "سنقدم في 2025 آخر ألبوم لـفرقة المصريين وإن شاء الله هيكون جديد ويعجب الناس كلها وينبسطوا وربنا خلقنا علشان نبسط الناس ونشعرهم بكل حاجة كويسة".

ولفت: "عملنا فرقة المصريين من 45 سنة والنهاردة الناس بتسمعها وكإنها معمولة إمبارح، وبنتي مكنتش بترضى تاكل إلا لما تسمع ماشية السنيورة".



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