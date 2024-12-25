الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نصائح من خبيرة الأبراج لـ إلهام شاهين لتفادي الخسائر المادية في 2025

الهام شاهين.فيتو
الهام شاهين.فيتو

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، ما ينتظر الفنانة إلهام شاهين خلال العام الجديد 2025 وما يخبئه الفلك له.

توقعات أبراج 2025، لـ الأبراج تكشف حظ النجمة إلهام شاهين

وتكشف خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لبوابة (فيتو)، عن التوقعات الفلكية لـ إلهام شاهين.. وماذا سيحدث خلال عام 2025.

توقعات الأبراج 2025، هذا ما ينتظر إلهام شاهين

وقالت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لموقع (فيتو): إلهام شاهين لديها شعور بالإحباط بسبب مشكلة قانونية أو خسارة مادية. 

ووجهت عبير فؤاد نصيحة وتحذير للنجمة الهام شاهين انه يجب ألا تغامر فى 2025 بخطوات أو قرارات غير مدروسة. 

فيلم الحب كله 

وتخوض إلهام شاهين التنافس على البوكس أوفيس فى 2025 من خلال تجسيد دور البطولة في فيلم “الحب كله” الذي تستعرض خلاله شخصية امرأة عاطفية تعاني من تغيرات العادات الاجتماعية والأسرية ومعاناة الأسر البسيطة فى إتمام عملية الزواج فى ظل ارتفاعات الأسعار.  

ويندرج الفيلم ضمن إطار الأفلام ذات اليوم الواحد. الفيلم من تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد حجر، ويشارك في البطولة كل من: إلهام صفي الدين، أحمد فتحي، حورية فرغلي، سلوى محمد علي، فاطمة محمد علي، حسن العدل، وضياء الميرغني. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابراج 2025 أبراج الأبراج 2025 النجمة الهام شاهين الهام شاهين توقعات الأبراج 2025 توقعات الفلك خبيرة الابراج عبير فؤاد خبيرة الابراج وعلم الفلك عبير فؤاد موقع فيتو عبير فؤاد
ads

الأكثر قراءة

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة، ورواسب الطمي في حوض التوربينات تثير القلق

تكليفات حاسمة من السيسي لوزير التربية والتعليم بحضور مدبولي

مرتضى منصور يطالب بحضور شاليمار الشربتلي إلى المحكمة لمواجهتها بعمر زهران

كل ما تريد معرفته عن تطبيق رسوم الهواتف المستوردة وموعد التنفيذ

رئيس الوزراء: سددنا 7 مليارات دولار من الديون المستحقة خلال شهري نوفمبر وديسمبر

مرتضى منصور: عمر زهران مرهق وطالبنا باخلاء سبيله لظروفه الصحية (فيديو)

مرتضى منصور: كهربا وإمام عاشور الله يرحمهم (فيديو)

مدبولي: مصر سددت 38.7 مليار دولار من الديون خلال 2024

منوعات

المزيد

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 100 ألف حبة كبتاجون في العراق

أبو ظبي تستعد لإطلاق أول خدمة سيارات أجرة طائرة في العالم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25-12-2024، احذر إثارة المشاكل مع شريك حياتك لمواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 25 - 12 - 2024

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

أحدث أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 25/12/2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

خضار أم فاكهة.. 7 فواكه يصنفها المصريون خضروات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خلع الضرس في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة مالية

أسماء سورة التكوير وسبب نزولها وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير رؤية الإمام علي في المنام وعلاقتها بقرب الانتصار على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية