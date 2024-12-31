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ثقافة وفنون

وفاء عامر توجه رسالة لشخص مجهول على الهواء: الخيانة أبشع حاجة (فيديو)

الفنانة وفاء عامر،
الفنانة وفاء عامر، فيتو

هنأت الفنانة وفاء عامر الشعب بغرة شهر رجب وبداية نفحات الأشهر الحرم، وبالسنة الجديدة 2025، قائلة: "طول عمرنا شعب واحد ومعندناش طائفية ولا قبلية، وكلنا ولاد البلد".

شخصية وفاء عامر 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "أنا في الحياة حقيقية جدا مبعرفش أمثل، وأكتر حاجة ممكن تضايقني وتعصبني هي الكدب والخداع والخيانة".

تعرض وفاء عامر للخيانة

وتابعت: "لما حد يكدب عليا أو يخدعني أو يخونني دي أكتر حاجة ممكن تدبح البني اَدم، الخيانة وفجر الخصومة أبشع حاجة في الدنيا خاصة لما تكوني بتخلصي للأصدقاء والأقارب وفجأة هما يطعنوني من الوراء بمنتهي الغباء، قائلة تعرضت للخيانة كتير في حياتي".

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ولفتت وفاء عامر إلى أنها "مش بسامح في الكدب والخداع، وأي حد بيعمل كده معايا باتركه وانصرف عنه وأحقق نجاحات وأمشي في طريقي".

رسالة وفاء عامر لشخص مجهول

ووجهت وفاء عامر رسالة على الهواء لشخص لم تفصح عنه إسمه قائلة: "أنت عايز تفشل البني آدم وبتعطي نصيحة بالغلط وأنت معروف وخليك في حالك".
 

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وفاء عامر الفنانة وفاء عامر شهر رجب سنة 2025 قناة صدي البلد السنة الجديدة

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