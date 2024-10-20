الأحد 20 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

رانيا فريد شوقي عن تسلق كلب لقمة الهرم: عمل دعاية للسياحة معملهاش بني آدم

رانيا فريد شوقي،
رانيا فريد شوقي، فيتو

علقت الفنانة رانيا فريد شوقي على الفيديو الذي انتشر على صفحات التواصل الإجتماعي في الأيام الأخير لكلب يتسلق قمة الهرم الأكبر والذي لاقي رواجًا كبير في مصر وخارجها.

واشارت رانيا من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”  إلى طريقة تعامل الشعب المصري مع الحيوانات بشكل عام، فقالت: “يضع سره في اضعف خلقة اللي للاسف في ناس في بلدنا المفروض انهم بني أدمين بيعذبوه وشايفين انه روح مالهاش لازمه”.

https://www.facebook.com/share/r/rkt4azFf5wKXwXnq/

وتابعت رانيا فريد شوقي، مطأن ما فعله هذا الكلب هو دليل على قدرة الله سبحانه وتعالي والذي أراد أن يظهر أهمية الروح التي قد لا يعيرها الإنسان أي أهمية، فقالت: “اهو الروح ده ربنا حب يوريك يقدر يعمل ايه سبحان الله يعني الكلب البلدي الضعيف ده عمل دعاية للسياحة في مصر ومعملهاش بني ادم وهو مش فاهم حاجة عكس بعض البشر اللي بيجتهدوا عشان يدمروا مصر بذمتكم انهي اوفي !!!”

واقتبست الممثلة ابيات من اشهر رباعيات الشاعر صلاح جاهين وهي “انسان يا انسان ما اجهلك.. ما اتفهك ف الكون وما أضألك... شمس وقمر وسدوم وملايين نجوم.. وفاكرها يا موهوم مخلوقة لك..و عجبى”

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