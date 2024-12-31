2 مليون في الحساب تضمن لك معاملة VIP في بنك مصر

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن الحد الذي يتيح لهم الدخول الى قائمة العملاء VIP.

وأوضح مسئولون البنك أنه عند الاحتفاظ بمبلغ اثنين مليون جنيه مصري أو بما يعادله من العملات الأخرى يمكن للعملاء الاستفادة بمزيد من المزايا الحصرية لعملاء VIP.

يقدم بنك مصر خدمة للمغتربين في الخارج وهي BM Global لتسهيل العمليات البنكية لهم.

خدمات بنك مصر للمغتربين

وقال بنك مصر إنه مع BM Global هناك حلول مصرفية مبتكرة ومنتجات مالية وغير مالية مصممة خصيصا لتلائم احتياجات المقيمين بالخارج (مصريين وغير مصريين) من أي مكان بالعالم



وأوضح بنك مصر أن الخدمات والمنتجات التي يقدمها BM Global تشمل ما يلي:

1-إمكانية الوصول إلى حساب العميل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من خلال مجموعة متنوعة من القنوات البديلة.

خدمات الإنترنت والموبايل البنكي BM Online تمتع بإجراء العديد من المعاملات البنكية بسهولة وأمان أينما كان العميل وتحكم في حساباته ومتابعة بطاقاته وأرصدة حساباته، بالإضافة إلى سداد مستحقات بطاقات الائتمان وإجراء التحويلات.

فريق عمل مخصص لدعم العملاء بالاستشارات المالية ويوفر للعميل الدعم الكامل لتلبية استفساراته المصرفية

أولوية التواصل الهاتفي برقم 20219888+ طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة

يمكن للعملاء التواصل مع البنك من خلال بريد الكترونى مخصص لهم BMGlobal@banquemisr.com



افضل طرق الادخار

2- أعلى معدل عائد على مدخرات العملاء.

كما يقدم البنك مجموعة متنوعة من حسابات التوفير، والودائع لأجل، وشهادات الادخار المصمّمة خصّيصًا لمساعدة العملاء في تحقيق أهدافهم المالية.

3 -برامج تمويلية صممت خصيصا للعملاء المصريين المقيمين بالخارج.

القرض شخصي أكبر قيمه تمويل تصل إلى 3 ملايين جم مع أطول فترة سداد تصل إلى 48 شهرا.

التمويل عقاري أكبر قيمة تمويل وأطول فترة سداد تصل إلى 15 سنة.

4- باقة من الامتيازات على بطاقات بنك مصر الائتمانية وبطاقات الخصم الفوري.

عالم من المزايا والخصومات، خطط سداد سهلة، دخول إلى صالات كبار الشخصيات في معظم مطارات العالم

إمكانية إصدار بطاقات إضافية.

5-باقة متنوعة من الخدمات غير المالية ذات الامتيازات.

خدمة الكونسيرج المتميزة

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