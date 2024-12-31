القبض على طالب ثانوي ووالده تعتديان بالضرب على مدرس أمام زملائه بمدرسة في أطفيح

تعدى طالب ووالده بالضرب والسب على مدرس داخل مدرسة ثانوية بأطفيح أمام الطلاب وهيئة التدريس داخل المدرسة مما تسبب في حالة ذعر للجميع.

وفي غضون ساعات من البلاغ الذي تلقته الأجهزة الأمنية تم ضبط الطالب ووالده، وبمناقشتهما أفادا بحدوث الواقعة واتهما المدرس بسوء معاملته للطالب.

تلقى المقدم محمد مختار رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مدرس بمدرسة ثانوية يفيد بقيام طالب ووالده بالتعدي عليه بالسب والقذف ومحاولة ضربه لقيامه بفصل الطالب لمدة أسبوع بسبب سوء سلوكه، حيث حضر الطالب ووالده وحاولا ضربه وقاما بسبه.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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