النيابة تستمع لأقوال المصابين بحادث انقلاب أتوبيس سياحي بطريق السويس

انتقل فريق من النيابة العامة ببدر، للاستماع لأقوال المصابين في حادث انقلاب أتوبيس سياحي بطريق السويس القاهرة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وكان قد انقلب أتوبيس على طريق السويس القاهرة، حيث أصيب 13 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب الأتوبيس الذى يستقلونه على طريق السويس القاهرة بدائرة مركز مدينة بدر بينما تم إسعاف 20 راكبا آخرين فى مكان الحادث، وتم نقل 13 مصابا آخرين إلى مجمع السويس الطبي لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق السويس القاهرة.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب أتوبيس رحلات رقم د ه‍ ج 683 تابع لإحدى شركات السياحة قادما من شرم الشيخ ومتجها إلى القاهرة يستقله 34 راكبا بطريق السويس اتجاه القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.