وفاة طفلين وسيدة اختناقا جراء تدافع حشود الجائعين أمام مخبز في غزة

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن طفلين وامرأة عمرها (50 عاما) لقوا حتفهم بسبب تدافع حشود من الفلسطينيين للحصول على الخبز أمام الفرن في بلدة دير البلح بوسط غزة.

وفاة طفلين وسيدة اختناقا في قطاع غزة

وفي هذا السياق، أكد طبيب في مستشفى الأقصى أن الضحايا الثلاثة ماتوا اختناقا جراء الازدحام أمام مخبز البنا في دير البلح.

وتراجع حجم تدفق الغذاء الذي سمحت به إسرائيل إلى غزة إلى أدنى مستوى له تقريبا خلال الشهرين الماضيين في خضم الحرب المستمرة منذ نحو 14 شهرا، وفقا لبيانات رسمية إسرائيلية.

وقال مسؤولو الأمم المتحدة وموظفو الإغاثة إن الجوع واليأس يتزايدان بين سكان غزة وأن جميعهم تقريبا يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

قطاع غزة يعيش مأساة إنسانية

وتجدر الإشارة إلى أن الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة يعتمدون بشكل كبير على المخابز والمطابخ الخيرية، لكي يستطيع الكثيرون الحصول على وجبة واحدة فقط في اليوم لعائلاتهم.

وتسببت الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية على قطاع غزة في نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية والمياه وتدمير واسع النطاق للمباني والبنية التحتية ومقتل وإصابة أكثر من 150 ألف شخص.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية استهدافها لمناطق متفرقة في قطاع غزة لا سيما شمال ووسط القطاع، فيما كشفت وزارة الصحة الفلسطينية أن أكثر من 1400 عائلة "أبيدت بالكامل" من السجل المدني.

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