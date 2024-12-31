خليجي 26، تشكيل عمان في مواجهة نصف النهائي ضد السعودية

خليجي 26، يخوض المنتخب العماني الأول لكرة القدم، مواجهة قوية اليوم الثلاثاء أمام منتخب السعودية، في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي 2024 التي تقام في الكويت.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السعودية وعمان في الـ4:30 عصرا، وتنقل مباشرة على شاشة قناة أبو ظبي الرياضية 1.

تشكيل عمان أمام السعودية

وتقام اليوم الثلاثاء مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي 2024 والتي تقام في الكويت.

مواعيد مباريات اليوم في خليجي 26

وتقام مباريات اليوم في المواعيد التالية:

عمان × السعودية | 4:30 عصرا - أبو ظبي الرياضية 1

البحرين × الكويت | 7:45 مساء - أبو ظبي الرياضية 1

ويسعى الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية لترتيب أفكاره لحسم التشكيل النهائي الذي سيواجه به عمان، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي 2024 والتي تقام في الكويت.

ويلتقي منتخب السعودية مع نظيره منتخب عمان، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، في نصف نهائي خليجي 26.

مشوار منتخبي السعودية وعمان في خليجي 26

منتخب السعودية كان قد تأهل للمربع الذهبي بعد الحصول على 6 نقاط من الفوز على اليمن والعراق والخسارة من البحرين، ليضرب موعدًا مع عمان التي تعادلت أمام الكويت والإمارات بنتيجة واحدة (1-1)، فيما انتصرت على قطر (2-1).

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