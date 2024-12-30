مدرب عمان يكشف خطة مواجهة السعودية في نصف نهائي خليجي 26 (فيديو)

خليجي 26، أعلن رشيد جابر مدرب منتخب عُمان، أن فريقه جاهز لمواجهة المنتخب السعودي في دور نصف نهائي كأس الخليج لكرة القدم “خليجي 26” بالكويت، ويطمح للفوز والوصول للنهائي.

وقال جابر في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين “أتمنى أن نكون في نهائي البطولة وهدفنا أن نكون طرفا في النهائي وأن نخرج بنتيجة إيجابية من مباراة الغد”.

رشيد جابر: نعرف المنتخب السعودي وإمكانياته.. متعودون اللعب أمام جمهور كبير وخضنا التجربة في النهائي السابق أمام 60 ألف متفرج#عمان_السعودية#خليجي26 pic.twitter.com/qDWdHagq2U — ADSportsTV (@ADSportsTV) December 30, 2024

وأكد جاهزيته لكافة الاحتمالات أمام السعودية سواء كانت المباراة 90 دقيقة أو 120 أو تم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وأوضح: كل الاحتمالات واردة وشيء طبيعي في مباريات كهذه أن تستعد لها بتركيز شديد والأهم هو التركيز والحضور الذهني ومستعدون للمباراة وسنلعب بطريقتنا وفلسفتنا وكل المباريات التي تلعبها يجب أن تكون مستعدا لها، وأثق في كافة اللاعبين ونتعامل مع منظومة ومن يلعب يمثل الجميع".

رشيد جابر: لا يهم من سيكون في التشكيلة فنحن نثق بكل اللاعبين فالمهم الحضور والتركيز.. هدفنا أن بلوغ النهائى#عمان_السعودية#خليجي26 pic.twitter.com/SP7FLSBUuv — ADSportsTV (@ADSportsTV) December 30, 2024

وأضاف أن اللاعبين أمجد الحارثي وصلاح اليحيائي يعانيان من إصابة خفيفة ولن يشاركا أمام السعودية.

وأكد جابر أن المنتخب العُماني معتاد على اللعب تحت الضغط الجماهيري وقد واجه الكويت البلد المضيف في مباراة الافتتاح.

وقال: "ليس لدينا مشكلة في هذا الأمر وما نحتاج له هو التركيز وبذل كافة الجهود في المباراة".

وأكمل أن كل المنتخبات الأربعة مرشحة للوصول للنهائي والأمر يعتمد على بعض التفاصيل الصغيرة.

تصريحات فايز الرشيدي

ومن جانبه قال اللاعب فايز الرشيدي إن اللاعبين جاهزون لمباراة السعودية التي تحتاج لمجهود كبير.

وأكد أن “عُمان تستحق أن تكون في قبل النهائي وسنفعل كل شيء لنحقق ما نريد، ستكون مباراة ممتعة للجمهور”.

وأعرب عن فخره بدعم الجمهور العُماني قائلا "دائما الجماهير خلفنا ومعنا، وتدفعنا للأمام،وأعتقد أن الجماهير تستحق أن يبذل اللاعبون قصارى جهدهم من أجل إسعادهم، وسنفعل كل ما علينا والتوفيق من الله".

موعد مباراة منتخب عمان أمام السعودية

ويلتقي المنتخب العماني متصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى نظيره السعودي وصيف المجموعة الثانية، في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة غدا الثلاثاء 31 ديسمبر الحالي، على ملعب جابر المبارك.

وحسمت 4 منتخبات تأهلها إلى منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس خليجي 26 وهي (السعودية، البحرين، الكويت، عمان).

وتأهل منتخبا الكويت صاحب الأرض والجمهور، وعُمان عن المجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة خليجي 26، بينما حجز منتخبا السعودية، والبحرين مكانهما في نصف نهائي بطولة كأس خليجي 26.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان في نصف نهائي خليجي 26

تذاع مباراة عمان ضد السعودية في نصف نهائي كأس الخليج، على قنوات AD Sports 1 HD، Alkass One HD، Kuwait Sports HD، Dubai Sports 1 HD.

وتقام بطولة كأس الخليج العربي بمشاركة 8 منتخبات خليجية، يتم تقسيمها على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى: الكويت "البلد المضيف"، عمان، قطر الإمارات، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات: السعودية، العراق، اليمن، البحرين.

ويحصل بطل خليجي 26 على مليون دولار كجائزة مالية، فيما يحصل الوصيف على 470 ألف دولار، وصاحب المركز الثالث على 140 ألف دولار.

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