صور جديدة لحادث إصابة 34 شخصًا في انقلاب أتوبيس بطريق السويس

حصلت فيتو علي صور جديدة من موقع حادث إصابة نحو 34 شخصًا في حادث انقلاب أتوبيس على طريق السويس، ونقل مرفق الإسعاف المصابين إلى المستشفى.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق السويس القاهرة.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب أتوبيس رحلات رقم د ه‍ ج 683 تابع لإحدى شركات السياحة كان قادمًا من شرم الشيخ ومتجه إلى القاهرة ويقل 34 راكبًا بطريق السويس اتجاه القاهرة.

حادث انقلاب أتوبيس بطريق السويس

ودفع مرفق الإسعاف بـ14 سيارة وتبين إصابة 24 شخصًا بجروح سطحية وتم إسعافهم بموقع الحادث، و10 آخرين بإصابات متنوعة وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالسويس.

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