انقلاب سيارة نقل محملة بالخضروات على صحراوي الإسكندرية (صور)

أصيب سائق ومساعده في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بكميات كبيرة من الخضروات، بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، ما أدى إلى تناثر حمولتها من الطماطم على الطريق.

انقلاب سيارة محملة خضروات

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل نتيجة انفلات العجلة اليمنى الخلفية للسيارة، ما تسبب في فقدان السائق السيطرة عليها وانقلابها على الطريق.



على الفور، انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن الحمولة كانت عبارة عن كميات كبيرة من الطماطم انقلبت بأكملها، وتناثرت على الطريق مسببة اضطرابًا مروريًّا مؤقتًا، قبل أن يتم رفعها بمشاركة فرق الطوارئ.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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