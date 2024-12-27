وفد من قيادات الإسكان يتفقدون مشروعات المرافق بمدينة 15 مايو

تفقد عدد من قيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عددا من مشروعات مدينة 15 مايو.

وتفقد المهندس أحمد علي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمهندس مصطفى كامل، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، عددًا من المشروعات الحيوية بالمدينة، وذلك وكان في استقبالهم المهندس علي محمد سعد رئيس الجهاز.



بدأت الجولة بتفقد رافع مياه المشروع الأمريكي، المغذى للمرحلة الأولى والثالثة بالمدينة وتفقد أعمال التشغيل والصيانة للرافع حيث تم الاطلاع على كفاءة التشغيل ومتابعة الإجراءات المتبعة لضمان استمرارية الخدمة بكفاءة عالية.

و توجه إلى محطة المعالجة وتفقد المرحلة الأولى بسعة ١٠ آلاف م٣ / يوم التى بكامل طاقتها ونبه بضرورة نهو أعمال المرحلة الثانية بسعة ٢٠ ألف م٣ / يوم وسرعة دخولها الخدمة فى أسرع وقت تم التأكد من تطابق العمليات مع المعايير البيئية وضمان جودة المياه المعالجة.



كما شملت الجولة زيارة رافع مياه مجاورة 24، حيث تم التنبيه بضرورة الاهتمام بعمليات الصيانة الدورية والوقائية وللرافع والاهتمام بأعمال النظافة الرافع واستعرض السادة المسئولين التحديات التشغيلية والخطط المستقبلية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.



واختتمت الجولة بزيارة محطة الصرف المدمجة بمنطقة 290 فدانا بسعة ١٠٠٠ م٣ / يوم ونبه بضرورة نهو الأعمال والاستفادة من المحطة.



تهدف هذه الجولات إلى تعزيز المتابعة الميدانية للمشروعات، وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين، والوقوف على التحديات الفنية وإيجاد حلول فورية لها.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والطرق والمحاور الجاري تنفيذها والإسكان بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز المدينة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الاجتماع جاء عقب الجولة التفقدية بداية الأسبوع الجاري بمدينة القاهرة الجديدة، لمتابعة حجم الأعمال الجارية على مستوى المدينة ككل والوقوف على ما تحقق من معدلات تنفيذ بالمشروعات، ووجود عدد من الملاحظات بعدد من المشروعات التي تم زيارتها، مؤكدا أن المشروعات الجاري تنفيذها بالتجمع السادس تسهم في خلق مجتمع عمراني متكامل جديد، حيث يقع بالجزء الجنوبى الشرقي من مدينة القاهرة الجديدة بمسطح 4800 فدان، حيث يحده (طريق القاهرة – السخنة السياحي"، والطريق الدائري الأوسطي، ويعتبر من أهم المناطق الاستثمارية بمدينة القاهرة الجديدة.

واستمع المهندس شريف الشربيني، إلى شرح تفصيلي عن مشروعات الطرق والمرافق والكهرباء الجاري تنفيذها بالتجمع السادس والامتداد الجنوبي بالقاهرة الجديدة، ومعدلات تنفيذ ومواصفات المشروعات، بجانب استعراض التحديات التي تواجه بعض المشروعات، وسبل التغلب عليها.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني، بالمتابعة الدورية للمشروعات بشكل أسبوعي حتى يتم الانتهاء من جميع الأعمال، وتقديم الدعم اللازم لجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، و تلافي جميع الملاحظات التي تم رصدها خلال زيارته الأخيرة للمدينة، وضغط المدد الزمنية للانتهاء من تنفيذ 40 عمارة بمشروع جنة، وكذا وضع جدول زمني للانتهاء من أعمال المرافق بالتجمع السادس والامتداد الجنوبي، موجهًا بتوفير الاعتمادات المالية للانتهاء من مختلف المشروعات وفق خطة مدروسة.

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