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اقتصاد

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الثلاثاء 31- 12- 2024

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

استقرت أسعار الزيت، بشكل ملحوظ مساء اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، بعد سلسلة الانخفاضات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقًا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.

أسعار الزيت في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض  سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار الزيت اليوم، فيتو
أسعار الزيت اليوم، فيتو

انخفاض سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، انخفض سعر زيت عباد الشمس بنحو 12 جنيها في اللتر مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 81.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 60 إلى 100 جنيه للتر.

 

 سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وانخفض سعر زيت عباد الشمس سلايت بنحو 7.5 جنيه في اللتر مقارنة بسعره السابق، وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 88.2 جنيه، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 60 جنيهًا إلى 104 جنيهات للتر.

سعر زيت الذرة بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة  نحو 102.1 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 70 إلى 120 جنيهًا للتر.

سعر زجاجة الزيت، فيتو
سعر زجاجة الزيت، فيتو

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 106.1 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 70 إلى 130 جنيهًا للتر.

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

 

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 58 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 59 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 62 ألف جنيه.

انخفاض أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 31- 12- 2024 بالأسواق

12 جنيهًا انخفاضا في أسعار الزيت بالأسواق

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصرية، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 64 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 64 ألف جنيه.

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انخفاض أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 31- 12- 2024 بالأسواق

12 جنيهًا انخفاضا في أسعار الزيت بالأسواق
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