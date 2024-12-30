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اقتصاد

12 جنيهًا انخفاضا في أسعار زجاجة الزيت بالأسواق

سعر الزيت اليوم،
سعر الزيت اليوم، فيتو

انخفاض أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت اليوم انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، إذ تراوحت الانخفاضات ما بين 5 و12 جنيهًا في اللتر،  فما هي أحدث أسعار زجاجة الزيت في الأسواق؟.

أسعار الزيت في المحال التجارية

 «فيتو» تستعرض سعر الزيت في المحال التجارية وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

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أسعار الزيت اليوم

انخفاض سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، انخفض سعر زيت عباد الشمس بنحو 12 جنيهًا في اللتر مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 81.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 60 إلى 100 جنيه للتر.

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أسعار الزيت اليوم

7.5 جنيه انخفاضًا في سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

ووفق البوابة الحكومية، انخفض سعر زيت عباد الشمس سلايت بنحو 7.5 جنيه في اللتر مقارنة بسعره السابق، وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 88.2 جنيه، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 60 جنيهًا إلى 104 جنيهات للتر.

سعر زيت الذرة بالأسواق

 ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر زيت الذرة  نحو 102.1 جنيه، انخفاض 11 جنيهًا عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 70 إلى 120 جنيهًا للتر.

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سعر الزيت اليوم

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ بلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 106.1 جنيه، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 70 إلى 130 جنيهًا للتر.

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سعر الزيت اليوم

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

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أسعار الزيت اليوم

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 58 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 59 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 62 ألف جنيه.
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أسعار الزيت اليوم

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصرية، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 64 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 64 ألف جنيه.

 

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