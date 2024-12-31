بابا نويل الصعيد يرسم البسمة على وجوه المرضى بالمستشفيات والمارة بشوارع قنا (فيديو وصور)

رسم صانع البهجة والسعادة “بابا نويل الصعيد" البسمة على وجوه البسطاء في شوارع مدينة قنا، حيث خرج فنان البلياتشو جو حاملا في جعبته العديد من الهدايا المتنوعة وتم توزيعها على الكبار والصغار في الأسواق والمستشفيات والملاجئ وغيرها من الأماكن.

صانع البهجة للغلابة

قال يوسف جرجس المعروف إعلاميا بــ"جو فنان البلياتشو" في قنا إن هذه المبادرة شخصية منه، وذلك منذ أكثر من 8 أعوام على التوالي بمساعدة زوجته وعدد من أصحاب الخير الذين يشاركون بالهدايا.

ونوه بأن هذه المبادرة لاقت استحسانا كبيرا من قبل المواطنين خاصة البسطاء والغلابة الموجودين في الأسواق والشوارع والأطفال الذين يصطحبهم ذويهم أثناء التجوال في الشوارع والمستشفيات.

وأضاف: "الحياة تبكينا كثيرا ولا يمكن لأي شخص أن يتخيل كم المعاناة التي تكون بداخلنا أثناء العمل ولكن على العهد مستمرون في إضفاء البسمة على وجوه الأطفال الصغار".

وأوضح أنه يقوم بزيارات متعددة في كل مكان لإسعاد الأطفال خاصة مرضى مستشفى الأورام قائلا: "نظرتهم تسعدني كثيرا وأتمنى أن يمن الله عليهم بالشفاء".

واختتم “صانع السعادة” جولاته بشوارع قنا بزيارة المرضى والأطفال بمستشفى قنا العام، لأول مرة وقدم لهم الهدايا لرسم البسمة على وجوههم بمناسبة أعياد رأس السنة الجديدة.

ودخل إلى قسم الاستقبال بالمستشفى، والتقط مع العاملين والأطباء بالمستشفى الصور التذكارية، وزار عددا من الأقسام الخاصة بالأطفال والأمهات.

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