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أخبار مصر

رئيس الوزراء يسلم غدًا عقود وحدات مشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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يسلم غدًا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقود عدد من الوحدات السكنية بمشروع "أرابيسك" ضمن منطقة سور مجرى العيون، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة وتحسين جودة حياة المواطنين.  

ويأتي هذا التسليم كجزء من خطة الدولة لإعادة إحياء المناطق التراثية، حيث تم تطوير منطقة سور مجرى العيون وفقًا لأحدث المعايير الهندسية، مع الحفاظ على الطابع التاريخي للمنطقة.  

ومن المقرر أن يعقب تسليم العقود، قيام رئيس الوزراء بجولة تفقدية لعدد من المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان في قطاعات مختلفة، لمتابعة معدلات التنفيذ، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.  

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون يهدف إلى تحويلها إلى منطقة حضارية متكاملة، تضم وحدات سكنية ومشروعات خدمية وترفيهية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

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سور مجرى العيون الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزارة الاسكان منطقة سور مجري العيون مشروع أرابيسك

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