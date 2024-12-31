الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

أحمد السبكي ينعى السيناريست بشير الديك

المنتج احمد السبكي
المنتج احمد السبكي ،فيتو

 نعى المنتج أحمد السبكي السيناريست بشير الديك، الذي توفى صباح اليوم عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب السبكي من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”: “ننعي  ببالغ الحزن والآسى السيناريست الكبير بشير الديك، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.”

وكان السيناريست بشير الديك نقل في وقت سابق إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة يعاني من مشاكل في الكلى أدت إلى توقفها بشكل كامل، واضطر الأطباء لإجراء الغسيل الكلوي السريع.

 

أعمال بشير الديك

 قدم بشير الديك في السينما المصرية ما يقرب من 50 فيلمًا، كانت البداية مع فيلم "مع سبق الإصرار" في عام 1979 مع المخرج أشرف فهمي وفي نفس العام تجدد التعاون بينه وبين أشرف فهمي بفيلم آخر هو "ولا يزال التحقيق مستمرا".

وقدم بشير الديك في الدراما  ما يقرب من 13 مسلسلا منها:"حرب الجواسيس، و"عابد كرمان"، و"الحفار"، و"الناس في كفر عسكر".

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