الصور الأولى من كواليس فيلم "الصفا الثانوية بنات" لـ علي ربيع

بدأ المنتج احمد السبكي تصوير أحدث أفلامه الكوميدية للنجم علي ربيع بعنوان "الصفا الثانوية بنات"، وذلك داخل أحد الأماكن الخاصة بتصوير أحداث العمل.

فيلم الصفا الثانوية بنات

وفيلم "الصفا الثانوية بنات" بطولة علي ربيع ومحمد ثروت وأوس أوس وبيومي فؤاد وسارة الشامي وهالة فاخر وغيرهم العديد من نجوم الفن كضيوف شرف.

الفيلم من إنتاج أحمد السبكي وكريم السبكي وتأليف وليد ابو المجد وأمين جمال وإخراج عمرو صلاح، ومن المقرر عرضه للجمهور ضمن موسم عيد الفطر المبارك لعام ٢٠٢٥.

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