الإثنين 30 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يتفقد أعمال التحويلات المرورية في مشروع مترو الأنفاق (صور)

محافظ الجيزة يتفقد
محافظ الجيزة يتفقد أعمال التحويلات المرورية

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة موقع أعمال الخط الرابع لمشروع مترو الانفاق بنطاق المرحلة الأولي للمحطة رقم 13 المقرر إنشاءها أعلى نفق نصر الدين بحي العمرانية بالإضافة إلى محطة 14 بجوار مستشفى الرمد بحي جنوب الجيزة.
 

محافظ الجيزة يتابع أعمال التحويلات المرورية

شملت جولة المحافظ متابعة أعمال التحويلات المرورية بمنطقة نصر الدين في ضوء تكثيف العمل لتسليم مواقع المحطات وإنجاز نسب متقدمة في ذلك المشروع القومي الهام. 
 

وحرص المحافظ علي معاينة الخرائط التفصيلية والدراسات المرورية المعدة للتحويلات  المرورية اللازمة استعدادًا لتنفيذ الأعمال بمنطقة نفق نصر الدين باتجاه ميدان الجيزة وتسليم قطاع جديد خلال الأيام المقبلة والوقوف على المواقع والطرق والمسارات والشوارع البديلة لتسهيل حركة سير المواطنين والمركبات.
 

وخلال تفقد المحافظ لشارع ربيع الجيزي باعتباره أحد المحاور والبدائل المرورية الهامة الموازية لشارع الاهرام.

وجه المحافظ برفع كفاءة الشوارع الجانبية بمحيط محطة 13 مشددًا علي الشركة المنفذة للأعمال بإعادة الشيء لأصله خاصة بأعمال الرصف بالإضافة إلى وضع اللوحات واللافتات الإرشادية للتيسير علي المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة على المتابعة الدورية لنسب التنفيذ ومدى كفاءة وفاعلية التحويلات المرورية للتيسير علي المواطنين. 
 

وفى ختام جولته حرص المحافظ على متابعة حالة النظافة بداخل المتحف الزراعى بحى الدقى والتي وجه خلالها حي الدقي وهيئة النظافة والتجميل بالدفع بالمعدات وفرق العمل لرفع القمامة ومخلفات الأشجار بداخل المتحف وتحسين كفاءة النظافة. 
 

رافق المحافظ محمد مرعي السكرتير العام المساعد وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق واللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية والدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة ومحمد رزق رئيس حي الدقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحويلات المرورية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار المتحف الزراعي رئيس مدينة الجيزة عادل النجار محافظ الجيزة شارع ربيع الجيزي مستشفي الرمد

مواد متعلقة

فتح طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي أمام حركة المرور بعد تطويره (صور)

محافظ الجيزة يعلن عن مشروع ضخم لإعادة التدوير والتخلص الآمن من المخلفات

أيمن عبد الوهاب خليل قائما بأعمال رئيس مدينة الجيزة

الجيزة تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في فيصل والهرم (صور)

أول تعليق من البيئة بعد حادث هجوم قرش في مرسى علم

مصر تقدم تقرير الشفافية الأول للتغيرات المناخية إلى الأمم المتحدة (صور)

محافظ الجيزة: تطوير الطرق السياحية بالواحات البحرية بتكلفة 8 ملايين جنيه (صور)

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي بولاق الدكرور (صور)
ads

الأكثر قراءة

ظهور جمال مبارك وأطفاله في المول بكيس بلاستيك يثير الضجة، والنشطاء: المصريون بينسوا (فيديو)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 31-12-2024

مياه القاهرة تعلن انقطاع المياه عن هذه المناطق

مد إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات بمنظومة المدفوعات اللحظية وإنستا باي 3 أشهر

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور

تكليفات جديدة من السيسي لوزير الأوقاف بحضور مدبولي

الأرصاد تحذر من تكاثر السحب الممطرة والرعدية على الوجه البحرى

السيسي يتابع خطة عمل وزارة الأوقاف (فيديو)

منوعات

المزيد

سيدة تفتح باب الطوارئ في الطائرة وتسير على الجناح بواشنطن

خبيرة أبراج تكشف مفاجأة في انتظار مواليد برج القوس خلال 2025

أسعار السمك في رأس السنة، البوري يصل لـ120 جنيها (صور)

أسعار الفاكهة في الأسواق الكبرى مع اقتراب رأس السنة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور

أسعار النحاس بالأسواق اليوم الإثنين 30-12-2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 30-12-2024

المزيد

انفوجراف

3 ضوابط أساسية لاختيار شركة عمرة موثوقة وآمنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ممرضة في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

هل تدخل قائمة المنقولات ضمن الميراث؟، أمين الفتوى يحسم الجدل

الإفتاء توضح مدى جواز العمل بالأحاديث الواردة في صيام شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية