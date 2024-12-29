أيمن عبد الوهاب خليل قائما بأعمال رئيس مدينة الجيزة

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بتعيين أيمن عبد الوهاب خليل رئيسًا جديدًا لمدينة الجيزة.

يأتي هذا التعيين في إطار سعي محافظة الجيزة إلى اختيار الكفاءات القادرة على تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

من هو أيمن عبد الوهاب خليل؟

وكان أيمن عبد الوهاب خليل يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لشئون اللجان والمجالس والمؤتمرات بالديوان العام لمحافظة الجيزة.

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