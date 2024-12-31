الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال المحتفلين بالعام الجديد

رفعت الأجهزة التنفيذية بإحياء محافظة الإسكندرية، اليوم، حالة الاستعدادات القصوى والطوارئ استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد والعام الجديد 2025 بدوائر المحافظة.

وقام مسئولو الأحياء بالمحافظة بجولات تفقدية للمرور المكثف على بعض الكنائس بمحيط ٤٥ كنيسة وشرق ووسط المحافظة، وذلك للاطمئنان على الحالة العامة للكهرباء والنظافة وتقليم الإشجار.

كما وجه الدكتور مصطفى العرابي رئيس حي وسط بالإسكندرية إدارة الحدائق بإعادة المرور بمحيط الكنائس، حيث تم المرور بكنيسة أبو سيفين بامبروزو، كنيسة الشهيدين بوالينوا، كنيسة الأنبا إبرام بسوق زين العابدين، الكنيسة المرقسية بمحطة الرمل، كنيسة الأقباط الكاثوليك بشارع كلية الطب والكنيسة الإنجيلية بشارع جرين.

هذا وقد تم التأكد من الجاهزية لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، كما تم تقليم الأشجار أمام كنيسة الأنبا إبرام، وكنس وتجريف أمام الكنيسة المرقسية بمحطة الرمل.

كما قام العاملين بشركة الصرف الصحى كسح مياة الأمطار فى شوارع وميادين المحافظة والمتنزهات والترفيهية لاستقبال المواطنين والرواد وسط جولات ميدانية اللواء محمود نافع رئيس الشركة، لمتابعة تواجد سيارات الصرف وتطهير الشنايش للأمطار وتلبية شكاوى المواطنين.

يأتي ذلك وفقا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية برفع كفاءة محيط الكنائس استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.

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