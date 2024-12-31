الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

عضو هيئة تدريس بآداب عين شمس يحصد جائزة اتحاد المؤرخين العرب للعام

عضو هيئة تدريس يحصد
عضو هيئة تدريس يحصد جائزة اتحاد المؤرخين العرب

فاز  الدكتور حمدنا الله مصطفى حسن علي، أستاذ ورئيس قسم التاريخ السابق بكلية الآداب بجامعة عين شمس، بجائزة اتحاد المؤرخين العرب للعام 2024، وهي جائزة تُمنح لشوامخ المؤرخين في العالم العربي تقديرًا لإسهاماتهم العلمية البارزة في دراسة تاريخ الوطن العربي.

عضو هيئة تدريس بآداب عين شمس يحصد جائزة اتحاد المؤرخين العرب للعام 


وقد أعرب  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ومكتب الجوائز بالجامعة، عن خالص تهانيهم للدكتور حمدنا الله على هذا الإنجاز العلمي المتميز، مشيدين بالدور الكبير الذي تقوم به الجامعة في دعم العلماء والباحثين الرواد في مجالات تخصصهم، وتقدير جهودهم العلمية المتميزة. 

وأكدوا أهمية هذا التكريم الذي يعكس تميز الباحثين في جامعة عين شمس ودورها الريادي في خدمة المجتمع الأكاديمي.

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