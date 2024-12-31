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نوة عيد الميلاد تتسبب في انهيار عقار قديم بالإسكندرية (صور)

انهيار عقار بالإسكندرية،
انهيار عقار بالإسكندرية، فيتو

انهار عقار قديم في  منطقة الجمرك  بالإسكندرية، بحارة الرحباني المتفرعة من شارع وكالة الليمون التابعة لحي الجمرك،دون إصابات بين المواطنين، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية المصاحبة لنوة عيد الميلاد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

انهيار عقار قديم بالجمرك 

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية  بلاغًا يفيد بانهيار أجزاء من عقار بحارة  الرحباني من شارع وكالة الليمون، دون إصابات بين المواطنين.

 


علي الفور انتقل اللواء عبد الخالق حجازي حكمدار وسط الإسكندرية والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية وقوات الحماية المدنية وقسم شرطة الجمرك  ومسئولي الحي إلى محل البلاغ، وتبين من الفحص انهيار جزئي وسلم عقار بعقار قديم خالي من السكان وذلك دون حدوث إصابات.


على الفور، تم وضع الحواجز الحديدية حول العقار حتى إزالة الأجزاء المنهارة والمعلقة التى تمثل خطورة على المارة، وعرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لاتخاذ القرار اللازم  فى الواقعة.

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