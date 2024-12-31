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ثقافة وفنون

وزير الثقافة ناعيًا بشير الديك: مبدع أثرى الساحة الفنية بأعماله الخالدة

السيناريست بشير الديك،
السيناريست بشير الديك، فيتو

نعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، السيناريست بشير الديك، الذي رحل  توفي اليوم عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو: "كان الفقيد أحد أبرز القامات الفنية في مصر والوطن العربي، وأحد أعمدة الإبداع السينمائي والدرامي، الذي أثرى الساحة الثقافية والفنية بأعمال خالدة حفرت مكانها في وجدان الملايين."

وتابع وزير الثقافة: "عبّرت أعمال بشير الديك عن قضايا المجتمع المصري بروح إنسانية راقية ورؤية إبداعية متميزة، وكان نموذجًا للمبدع المتفرد، متعاونًا مع كبار نجوم السينما والدراما على مدار مشواره الفني الطويل، الذي شهد أعمالًا ستظل شاهدة على عبقريته وإخلاصه للفن."

وتقدم الدكتور أحمد فؤاد هنو، باسمه وباسم وزارة الثقافة وكل العاملين في الحقل الثقافي والفني، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الراحل ومحبيه وجمهوره، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

 

أعمال بشير الديك

 قدم بشير الديك في السينما المصرية ما يقرب من 50 فيلمًا، كانت البداية مع فيلم "مع سبق الإصرار" في عام 1979 مع المخرج أشرف فهمي وفي نفس العام تجدد التعاون بينه وبين أشرف فهمي بفيلم آخر هو "ولا يزال التحقيق مستمرا".

 

وقدم بشير الديك في الدراما  ما يقرب من 13 مسلسلًا منها "حرب الجواسيس، و"عابد كرمان"، و"الحفار"، و"الناس في كفر عسكر".

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