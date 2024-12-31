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ثقافة وفنون

"الحشاشون.. صفحات من تاريخ وأساطير النزارية" كتاب جديد في معرض القاهرة

كتاب الحشاشون صفحات
كتاب الحشاشون صفحات من تاريخ وأساطير النزارية،فيتو

يصدر قريبًا عن دار العين للنشر والتوزيع، كتاب "الحشاشون.. صفحات من تاريخ وأساطير النزارية" للدكتور حسن حافظ، حيث من المقرر أن تطرحها الدار ضمن إصداراتها الجديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025. 

كتاب الحشاشون صفحات من تاريخ وأساطير النزارية 

ومن أجواء الكتاب: "أثارت حركة النِّزَاريَّة الكثيرَ من الموج الهادر في بحر التاريخ، واشتبكت على مدارِ فتراتٍ تاريخيَّةٍ مختلفة مع حُكَّامٍ من المسلمين والصليبيِّين بأفكارٍ متباينة؛ الأمر الذي ضمن لها سُمعةً واسعةً وشهرةً عالميَّة، سَرْعانَ ما تولَّد عنها مجموعةٌ من الأساطير التي اختلطت بوقائع التاريخ وغيَّبتها في بعض الأحيان، فظهرت أسطورةُ الحشَّاشِين التي دخلت في الثقافة الشعبيَّة العالميَّة؛ ما تجلَّى في عددٍ من الأعمال الروائيَّة والدراميَّة التي تنهلُ من أساطير هذا الجماعة".

 

“في هذا الكتاب نحاولُ أن نسردَ وقائع التاريخ وتفهُّمها في إطار سياقها الاجتماعي والسياسي والفكري، ونناقشُ الأساطيرَ التي غزلها الزمانُ حول هذه الحركة التي أسَّسها حسن الصَّبَاح". 

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كتاب الحشاشين صفحات من تاريخ وأساطير النزارية دار العين للنشر معرض القاهرة للكتاب معرض الكتاب 2025
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