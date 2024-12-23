وزير الزراعة ونظيره الأردني يتفقدان مصنع النوبارية للسكر (صور)

قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، والمهندس خالد الحنيفات، وزير الزراعة الأردني، خلال زيارتهم لمحافظة البحيرة بتفقد مصنع النوبارية للسكر، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والوفد المرافق لهم، وعدد من القيادات التنفيذية.





دور محافظة البحيرة في الإنتاج الزراعي بفضل مساحتها الشاسعة وأراضيها الخصبة

حيث رحبت الدكتورة المحافظ بوزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري ووزير الزراعة الأردني؛ وأكدت أن محافظة البحيرة تُعتبر "سلة الغذاء" بفضل مساحتها الشاسعة وأراضيها الزراعية الخصبة، ودورها الكبير في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والبنجر.





وأعربت عن استعداد البحيرة لاستقبال المزيد من المشاريع الاستثمارية الزراعية والصناعية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة ولجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية، متمنية أن تكون هذه الزيارة بداية لفرص استثمارية واعدة، مؤكدة تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الراغبين في التوسع والعمل بمحافظة البحيرة.

كما أشادت محافظ البحيرة بجهود وزارة الزراعة في تنفيذ مشروعات تعزيز الإنتاج الزراعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير الأسمدة والمبيدات الحديثة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للمزارعين لتحسين الإنتاجية وجودة المحاصيل.



وزير الزراعة المصري يؤكد على أهمية التعاون الوثيق بين محافظة البحيرة ووزارة الزراعة

من جانبه، أكد وزير الزراعة أهمية التعاون الوثيق بين محافظة البحيرة ووزارة الزراعة، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي يوليه الرئيس للاستثمار والزراعة والصناعة، مع التأكيد على أن التعاون الزراعي يمثل جزءًا من جهود تحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف أن هناك تعاونًا مستمرًا بين مصر والدول العربية، وأن هذا اللقاء يهدف إطلاق مشروعات مشتركة في قطاع الزراعة على أرض مصر.

وأعرب الوزير الأردني عن اعتزازه بزيارة مصر، مشيرًا إلى أن الهدف من الزيارة هو استكشاف آفاق جديدة لتعزيز الأمن الغذائي، مشيدًا بمكانة مصر عربيًّا وعالميًّا واستقرارها وأمنها، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من مليون مصري يعملون بالمملكة الأردنية الهاشمية وهم بمثابة خير سفير لمصر بالمملكة.



مصنع النوبارية لصناعة وتكرير السكر بمحافظة البحيرة

وخلال الزيارة، تم تقديم عرض تفصيلي حول مصنع النوبارية لصناعة وتكرير السكر، الذي يُعد من أبرز المصانع عالميًا وكيانًا صناعيًا كبيرًا يساهم بشكل أساسي في صناعة السكر والتنمية الزراعية على أرض المحافظة، كما تم متابعة خطوط ومراحل وخطوط الإنتاج لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

الجدير بالذكر أن التكلفة الاستثمارية للمصنع تبلغ 850 مليون جنيه، ويوفر 800 فرصة عمل مباشرة وحوالي 2500 فرصة عمل غير مباشرة في الأنشطة الزراعية وعمليات نقل المنتجات، كما يزرع المصنع نحو 65,000 فدان من بنجر السكر في منطقة النوبارية والمناطق المجاورة، ما ينتج حوالي 1,300,000 طن من بنجر السكر خلال موسم التشغيل.

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