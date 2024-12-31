الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصدر بالأهلي: أشرف داري يقود الدفاع أمام شباب بلوزداد

أشرف داري
أشرف داري

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استقر على إعادة أشرف داري للتواجد أساسيا في قيادة دفاع الفريق في مباراة شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبل على حساب ياسر إبراهيم. 

أضاف المصدر: كولر فضل إراحة اللاعب في مباراة إنبي أمس حيث غاب عن التشكيل الأساسي من أجل تجهيزه لمباراة بطل الجزائر. 

أكد مصدر داخل الجهاز الفني للأهلي أن محمد الشناوي حارس مرمي الفريق سيعود للتواجد في التشكيل الأساسي في مباراة شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبل بعد غيابه عن قائمة الفريق في مباراة إنبي الأخيرة أمس في الدوري على أن يعود مصطفى شوبير للتواجد علي مقاعد البدلاء. 

أكد مصدر داخل الأهلي أن النادي لم يصل إلى اتفاق رسمي مع نادي بانيك التشيكي للحصول على خدمات لاعبه البرازيلي ايفرتون مؤكدا عدم وجود تطورات محسومة في هذا الملف في ظل الفارق الكبير ماديا بين عرض الأهلي للحصول على خدمات اللاعب ومطالب النادي المالية. 

وأوضح أن هناك فارق يقترب من المليون دولار بين عرض الأهلي ومطالب النادي التشيكي ومن ثم لا يوجد أي جديد في هذا الأمر بل ان الصفقة تبقي بعيدة عن الأهلي في الوقت الحالي. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبل. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويحل النادي الأهلي في مباراته المقبلة ضيفًا على نظيره  شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كولر الأهلي أشرف داري

مواد متعلقة

موقف طاهر محمد طاهر من تدعيم الأهلي في رحلة الجزائر

بعد غيابات متكررة بنفس الإصابة، أشرف داري يشارك في مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري
ads

الأكثر قراءة

مفصول الرأس بمنزله، مصرع مواطن في ظروف غامضة بالغربية

ناصريون وحزب وطني وإسلاميون ويساريون.. من هم مؤسسو حزب الجبهة الوطنية؟

محافظة الشرقية تنشر فرق الطوارئ للتعامل مع آثار التقلبات الجوية في ليلة رأس السنة

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 31-12-2024

الأمن يكشف حقيقة وجود حالات اختطاف أطفال والاتجار بأعضائهم فى المحافظات

ارتفاع أسعار نسكافيه بداية من الغد، وهذه قائمة الأسعار

صحة النواب: حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء من مشروع قانون المسئولية الطبية

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الثلاثاء 31-12-2024

منوعات

المزيد

حل لغز بركان تسبب في تجمد الأرض قبل 200 عام

اكتئاب منذ المراهقة، هندية تعاني من نوبات هلع عند اكتمال القمر

دولارات مزورة تغزو دمشق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع البصل والفلفل في سوق العبور

سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 31-12-2024

الليرة السورية تحاول التعافي أمام الدولار، وصلت لهذا المستوى اليوم

المزيد

انفوجراف

غزارة تهديفية.. أرقام مميزة من خليجي 26 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لتهيئة النفس لشهر رمضان، اعرف فضل الصيام في رجب (فيديو)

هل الدعاء في أول ليلة بشهر رجب مستجاب؟ أستاذة في الأزهر تحسم الجدل

تفسير حلم شراء بيت جديد في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية